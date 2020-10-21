【港股市況】恒生指數高開126點　國泰裁5300名香港員工港龍航空停運（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚上升，市場對美國通過刺激措施轉樂觀，道指升113點。美股期貨續升逾百點，帶動大市表現，恒生指數今早開報24695點，升126點，ATM向上，騰訊 （00700） 升0.7%；阿里巴巴 （09988） 升0.2%開報300元；美團點評 （03690） 升1.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【國泰重組】國泰港龍航空即日停止營運 全集團削8500個職位、裁5300名香港員工（不斷更新）

【開市9點半】iBond後日起認購！3萬本金抽iBond還是轉錢抽螞蟻？券商：iBond客未見抽飛

即市走勢︰

【09︰32】螞蟻集團招股前，阿里巴巴 （09988） 續升0.5%，高見301.8元再創上市新高。

【09︰31】新時代能源 （00166） 飈升逾6成，高見0.073元。新時代能源公布於本月15日（阿根廷時間），獲頒授阿根廷薩爾塔省Chirete特許權區開採許可證，授權集團於未來25年在Chirete特許權區生產原油。

【09︰31】藥明生物 （02269） 升逾7%，高見216.8元，成交2.9億元。

【09︰25】國泰 （00293） 平開，開報5.72元；太古 （00019） 跌0.5%，開報37.55元。

【09︰24】中金 （03908） 升1.1%，開報18.9元。中金公布A股定價， 首次公開發行A股確定價格每股28.78元人民幣，將發行4.5859億股新股。

【中金回A】中金A股定價28.78元人幣 集資132億人幣

【09︰20】恒生指數開報24695點，升126點。ATM向好，騰訊 （00700） 升0.7%；阿里巴巴 （09988） 升0.2%開報300元；美團點評 （03690） 升1.2%。

【09︰16】人民幣中間價報6.6781，上調149點子。

【09︰13】即月期指開報24586點，升84點或0.3%。

【09︰02】人行今日進行800億元人民幣7天期逆回購操作，無逆回購到期。

【08︰52】萬國數據 （新上市編號：09698） （美：GDS）今日起招股，招股價86元，集資最多137.6億元，一手（100股）入場費8687元。

【中概股IPO】萬國數據9698招股入場費8687元 高美股1成

【08︰37】恒指黑期升43點，報24579點；道指期貨升124點，報28306點。

【08︰35】國泰航空 （00293） 落實裁員計劃，國泰港龍航空將停止營運，即日生效；國泰航空集團（包括國泰港龍航空）整體削減約8500個職位，約佔集團24%，未來數周將裁減約5300名駐港員工。

【國泰裁員】港龍航空成歷史 曾是港人飛內地的首選航空公司（附今昔圖輯）

【07︰50】從事物業管理服務的新股第一服務 （02107） 2.4元接近上限範圍定價，超額認購65.69倍，1手中籤率10%，抽30手（75,000股）穩獲1手。

【新股IPO】第一服務2107超額認購65.69倍 1手中籤率10%（附分配結果）

【07︰30】金管局今晨美股收市後披露再入市承接3億美元沽盤，向市場注資23.25億港元。香港銀行體系結餘將增加至3647.17億港元。

【港滙強方】金管局今晨注資23.25億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指最多抽高379點，尾市升幅收窄，收報28308點，升113點或0.4%；標指收報3443點，升16點或0.5%；納指收報11516點，升37點或0.3%。

港股ADR收報24578點，升9點或0.04%。滙豐 （00005） ADR折合報30.86元，升0.06元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報563.82元，跌0.68元或0.1%。恒指夜期收市升59點，收報24561點，低水9點，成交14288張。

道指升113點港股ADR微升9點 油價升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩