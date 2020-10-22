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專題:美國大選

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【恒指夜期】螞蟻招股流程曝光　恒指夜期收市升79點　滙豐倫敦傳裁員（不斷更新）

即市財經 03:19 2020/10/22

分享：

港股市況不斷更新

滙豐（00005）在公布業績前，傳先在英國商業銀行裁員不超過300人，路透社指，滙豐已開始對英國商業銀行業務進行重組，滙豐發言人回應路透社，公司將根據2月所宣布的集團策略，繼續重組及評估銀行轉型時所需的職位。滙豐倫敦股價靠穩，折算收報30.85港元，較港收市價低0.7%。

【滙豐股價】滙豐重組英國商業銀行業務 擬裁員不超過300人

港股繼續受制25000點大關，恒生指數早段曾升逾300點，惟升穿24900點水平後即欠缺動力，恒指最後收報24754點，僅升184點。中資電訊股表現出色，聯通 （00762） 績前升11.1%、中電信 （00728） 升9.2%；另外醫藥股藥明生物 （02269） 破頂升11.6%，為表現最好藍籌。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【國泰重組】國泰港龍航空即日停止營運　全集團削8500個職位、裁5300名香港員工（不斷更新）

【開市9點半】iBond後日起認購！3萬本金抽iBond還是轉錢抽螞蟻？券商：iBond客未見抽飛

即市走勢︰

【03︰00】恒指夜期收報24719點，升79點，低水35點，成交17848張。

【01︰24】恒指夜期升67點，報24707點，低水47點。

【00︰30】滙豐倫敦股價折算收報30.85港元，較港收市價低0.7%。

【00︰00】歐股下跌，英國跌1.9%，德法跌1.4%及1.5%。

【22︰34】萬國數據今起招股，入場費為8686.66元。萬國數據美股升4.2%，報84.85美元，折算後約82.19港元，港股定價上限較美股暫有4.4%溢價。

【22︰25】阿里巴巴ADR折算報302.21元，較港股收市價高約0.6%。

【21︰50】螞蟻招股流程曝光，恒指夜期收報24734點，升94點，低水20點。

要了解螞蟻與其他新股掛牌新聞，請按【下一頁】

【21︰30】美股開市，道指低開40點，納指升6點，標指跌　2點。恒指夜期升47點，報24687點，低水67點。

【21︰00】恒指夜期升49點，報24689點，低水65點。

【20︰00】藥明巨諾周四招股、入場費12020元

【19︰16】證監會批准螞蟻集團科創板註冊，夜期升19點。

【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）

【19︰04】恒指夜期續窄幅悶局，暫報24661點，升21點，低水93點。

【18︰30】第二期資助僱主名單出爐　牛奶公司獲近4億補貼本輪最多

【18︰16】恒指夜期升26點，低水88點。

【17︰56】恒指走高後，夜期早段續再升，報24678點，升38點，低水76點。

【16︰30】即月期指收報24640點，升138點或近0.6%，低水114點。

【16︰10】恒指收報24754點，升184點。中資電訊股造好，聯通 （00762） 績前升11.1%；中電信 （00728） 升9.2%。藥明生物 （02269） 破頂升11.6%，為表現最好藍籌。

【16︰00】恒指U盤前升201點，報24770點。

【15︰32】港股尾市升約200點，報24776點，升206點。

【15︰00】內地股市下跌，上證跌近0.1%；深證跌1%；創業板指跌近1.5%。

【14︰42】恒指升近250點，報24818點。

【14︰41】中移動 （00941） 升幅擴大至4%，高見52元；聯通 （00762） 升逾12%，高6.12元；中電信 （00728） 升9%，報2.64元。

【14︰34】恒大汽車 （00708） 曾升逾一成，高見26.15元，最新報25.55元，升9.2%。

【14︰24】中金指內銀的業績表現在第三季後有望陸續提升，建行 （00939） 升1.6%；工行 （01398） 升1.3%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 升0.4%。另外，招行 （03968） 升3%。

【14︰09】大市維持約200點升幅，恒生指數升200點，報24770點。

【13︰25】植華集團 （01842） 升逾5成，高見0.34元，成交97萬元，涉108宗成交。

【13︰17】恒大汽車 （00708） 科創板上市議案獲股東會通過，股價升逾6%，高見24.9元。

【13︰09】康希諾生物 （06185） 午後升幅擴大至8%，高見194.7元。

【13︰02】美團點評 （03690） 升近3.1%，高見270.8元。

【美團股價】美團擬推「美團團節社」攻本地團購服務　西安為首批試點

【13︰00】恒生指數午後初段升近200點，報24758點，升188點。

【13︰00】滙豐 （00005） 升0.5%。據本地傳媒報道，滙豐銅獅史提芬和施迪將不遲於年底前，擇定吉日之時「出廂」重見天日，惟修復工程仍需要繼續進行。

【滙豐股價】滙豐銅獅傳年底前重見天日　開廂仍會繼續修葺

【12︰30】恒指黑期升約182點，報24718點。

【12︰00恒指中午收報24747點，升178點。國泰 （00293） 升4%；阿里巴巴 （09988） 升0.5%，高見303.8元再創新高。

【11︰50】恒大汽車 （00708） 升4.5%，高見24.65元。

【11︰41】恒生指數中午收市升約170點，報24740點。

【11︰34】美聯工商舖 （00459） 復牌後升逾7%，高見0.107元。美聯工商舖公布，由於母公司美聯集團 （01200） 以實物方式分派該集團股份，令主席黃建業所持股權由約29.23%升至約41.09%，故按例提出強制性現金要約，每股要約價0.09587元，較收市價0.096元折讓約0.14%，較6月30日資產淨值約0.5968元折讓約83.98%。

【11︰30】內地股市半日向下，上證跌近0.4%；深證跌1.1%；創業板指跌近1.5%。

【11︰23】港股升約180點，報24750點。

【11︰02】李寧 （02331） 股價繼續破頂，股價升2.5%，高見41.95元。至於安踏 （02020） 則逆市跌1.5%。

【10︰59】大市升幅進一步收窄至不足100點，報24662點，升92點。

【10︰46】ATMX中，騰訊 （00700） 率先轉跌近0.1%，低見563元。

【10︰38】港股升幅收窄至不足200點，恒生指數升160點，報24730點。科指跌0.3%或23點，報7620點。

【10︰34】黃金相關股上升，中國黃金 （02099） 抽升一成；招金 （01818） 升4.3%；山東黃金 （01787） 升1.9%；紫金 （02899） 升3.5%。

【10︰30】中資電訊股造好，中電信 （00728） 升9.2%；聯通 （00762） 升8.3%；中移動 （00941） 績後升2.5%。

【電訊股】聯通中電信均漲超過7%　憧憬業績放榜

【10︰27】恒生科技指數一度轉跌，低見7635點，最新報7653點，升9點或0.1%。

【10︰19】大市升勢略為回順，恒生指數升231點，報24800點。

【10︰18】高鑫零售 （06808） 回吐第2日，股價今早逆市跌逾2%，低見8.6元。

【10︰14】高銀金融 （00530） 未止跌，今早逆市再跌1.6%，破底低見0.61元。

【10︰08】融創中國 （01918） 逆市偏軟跌0.3%，融創中國公布建議分拆融創服務於主板上市。

【新股IPO】融創中國建議分拆融創服務於主板上市　集資約78億

【10︰00】內地新冠疫苗受試者無嚴重不良反應，康希諾生物 （06185） 升逾5%，高見192.3元。

【09︰54】雙十一預售啟動，京東 （09618） 升2.5%，阿里巴巴 （09988） 升1.4%。

【09︰53】大市升幅擴大至約300點，恒生指數升295點，報24865點。

【09︰51】聯通 （00762） 今公布季績，股價績前升逾6%，高見5.73元；中移動 （00941） 升1.3%；中電信 （00728） 升4.2%。

【中移動業績】中移動第三季純利錄正增長 5G客達1.14億

【09︰46】ATMX 4股造好，阿里巴巴 （09988） 升1%，高見302.6元創上市新高；騰訊 （00700） 升1.2%；美團點評 （03690） 升3.5%；小米 （01810） 升2.3%。

【09︰44】藥明生物 （02269） 升幅擴至9%，破頂高見227元。內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾日前已開始IPO預演，據報集資3億至3.5億美元。

【新股IPO】藥明巨諾開始IPO預演　集資額傳加至最多27億元

【09︰41】港股早段升幅擴大至約200點，恒生指數升202點，報24772點。

【09︰35】年初上市的半新股中國宏光 （08646） 瀉逾8成，低見0.61元，成交188萬元。

【09︰34】國泰 （00293） 平開，股價於開市後升逾3%，高見5.92元，成交875萬元。

【國泰裁員】國泰：離職方案遠高法定要求　擬推第三輪無薪假、高層2021年續減薪

【09︰32】螞蟻集團招股前，阿里巴巴 （09988） 續升0.5%，高見301.8元再創上市新高。

【09︰31】新時代能源 （00166） 飈升逾6成，高見0.073元。新時代能源公布於本月15日（阿根廷時間），獲頒授阿根廷薩爾塔省Chirete特許權區開採許可證，授權集團於未來25年在Chirete特許權區生產原油。

【09︰31】藥明生物 （02269） 升逾7%，高見216.8元，成交2.9億元。

【09︰25】國泰 （00293） 平開，開報5.72元；太古 （00019） 跌0.5%，開報37.55元。

【09︰24】中金 （03908） 升1.1%，開報18.9元。中金公布A股定價， 首次公開發行A股確定價格每股28.78元人民幣，將發行4.5859億股新股。

【中金回A】中金A股定價28.78元人幣　集資132億人幣

【09︰20】恒生指數開報24695點，升126點。ATM向好，騰訊 （00700） 升0.7%；阿里巴巴 （09988） 升0.2%開報300元；美團點評 （03690） 升1.2%。

【09︰16】人民幣中間價報6.6781，上調149點子。

【09︰13】即月期指開報24586點，升84點或0.3%。

【09︰02】人行今日進行800億元人民幣7天期逆回購操作，無逆回購到期。

【08︰52】萬國數據  （新上市編號：09698）  （美：GDS）今日起招股，招股價86元，集資最多137.6億元，一手（100股）入場費8687元。

【中概股IPO】萬國數據9698招股入場費8687元　高美股1成

【08︰37】恒指黑期升43點，報24579點；道指期貨升124點，報28306點。

【08︰35】國泰航空  （00293）  落實裁員計劃，國泰港龍航空將停止營運，即日生效；國泰航空集團（包括國泰港龍航空）整體削減約8500個職位，約佔集團24%，未來數周將裁減約5300名駐港員工。

【國泰裁員】港龍航空成歷史　曾是港人飛內地的首選航空公司（附今昔圖輯）

【07︰50】從事物業管理服務的新股第一服務  （02107） 2.4元接近上限範圍定價，超額認購65.69倍，1手中籤率10%，抽30手（75,000股）穩獲1手。

【新股IPO】第一服務2107超額認購65.69倍　1手中籤率10%（附分配結果）

【07︰30】金管局今晨美股收市後披露再入市承接3億美元沽盤，向市場注資23.25億港元。香港銀行體系結餘將增加至3647.17億港元。

【港滙強方】金管局今晨注資23.25億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指最多抽高379點，尾市升幅收窄，收報28308點，升113點或0.4%；標指收報3443點，升16點或0.5%；納指收報11516點，升37點或0.3%。

港股ADR收報24578點，升9點或0.04%。滙豐 （00005） ADR折合報30.86元，升0.06元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報563.82元，跌0.68元或0.1%。恒指夜期收市升59點，收報24561點，低水9點，成交14288張。

道指升113點港股ADR微升9點　油價升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩

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