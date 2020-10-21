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【疫情焦點】全球累計逾4109萬確診　美國累計851萬

即市財經 08:30 2020/10/21

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【疫情焦點】全球累計逾4109萬確診　美國累計851萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月21日早上8時25分，全球累計41,091,502宗新冠肺炎確診病例，較上日增加200,007 宗。累計1,129,386死亡個案，較上日增加3,544 宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 51,244 8,519,467 226,120
意大利 0 434,449 36,705
西班牙 13,873 1,029,668 34,210
法國 20,468 973,068 33,909
德國 3,860 380,928 9,955
中國 11 85,715 4,634
香港 0 5,262（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎 全球大流行

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