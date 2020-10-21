【疫情焦點】全球累計逾4109萬確診　美國累計851萬

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【國泰重組】國泰港龍航空即日停止營運 全集團削8500個職位、裁5300名香港員工（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月21日早上8時25分，全球累計41,091,502宗新冠肺炎確診病例，較上日增加200,007 宗。累計1,129,386死亡個案，較上日增加3,544 宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|51,244
|8,519,467
|226,120
|意大利
|0
|434,449
|36,705
|西班牙
|13,873
|1,029,668
|34,210
|法國
|20,468
|973,068
|33,909
|德國
|3,860
|380,928
|9,955
|中國
|11
|85,715
|4,634
|香港
|0
|5,262（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩