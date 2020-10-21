▲ 【疫情焦點】全球累計逾4109萬確診 美國累計851萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月21日早上8時25分，全球累計41,091,502宗新冠肺炎確診病例，較上日增加200,007 宗。累計1,129,386死亡個案，較上日增加3,544 宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 51,244 8,519,467 226,120 意大利 0 434,449 36,705 西班牙 13,873 1,029,668 34,210 法國 20,468 973,068 33,909 德國 3,860 380,928 9,955 中國 11 85,715 4,634 香港 0 5,262（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩