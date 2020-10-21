【國泰裁員】國泰裁員8500人 香港佔5300　國泰港龍即日停止營運 重組成本22億

近日一直傳聞將大規模裁員的國泰航空（00293）終公布，包括國泰港龍在內，將整體裁減8,500名員工，佔集團總員工數目的24%，香港區佔5300名員工，另國泰港龍更即日起停止營運，重組涉及的開支約22億元。

根據通告披露，國泰今次重組涉及三部份：

1. 國泰港龍航空將停止營運，由今天開始生效。國泰擬尋求監管機構批准，由國泰航空及旗下全資附屬公司香港快運航空營運國泰港龍航空的大部分航線；

2. 國泰航空集團（包括國泰港龍航空）將整體裁減約8,500個職位，約佔集團總數35,000個職位的24%。在該8,500個職位當中，未來數周將裁減約5,300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。由於近月實行凍結招聘及關 閉若干海外基地等節流措施，其餘2,600個職位現已懸空。

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3. 國泰航空將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。

國泰指出，重組成本約22億元，將以公司內部資源撥付，公司將就重組作出13億元的遞延稅項資產減值。

預期客運力在2021年下半年回升

通告內指，2019冠狀病毒病大流行為航空業帶來嚴峻的挑戰，國泰管理團隊一直靈活應對這個極爲艱難的局面。公司已著手進行該公告所述的資本重組計劃，推行了多項現金保存措施，包括暫停非必要開支、推遲飛機交付、推出特別休假 計劃及實施高級管理層減薪。即使作出多番努力，國泰每月仍然流失15億至20億元現金。預計是次重組將使集團於2021年每月減少約5億元的現金支出。

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國泰又指，未來前景仍然非常不明朗，而復甦步伐顯然相當緩慢。根據國際航空運輸協會的預測，航空客運量須待2024年才有望回復至疫情前的水平。因此管理團隊認為，在各項可能出現的情況中，是將2021年公司的客運運力縮減至遠低於2019年的50%。

假設現行研發的疫苗證實有效並能於2021年夏季成功在全球推出，國泰預期2021年上半年的客運運力將遠低於25%，但預計2021年下半年的客運運力將會逐步回升。

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記者：李兆明