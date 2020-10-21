【國泰重組】國泰港龍即日停運　國泰全集團削8500職位、裁5300香港員工（不斷更新）

▲ 國泰港龍停止營運

國泰航空 （00293） 落實裁員計劃，國泰港龍航空走進歷史。國泰公布，董事局落實重組計劃，三大方向包括：1）國泰港龍航空將停止營運，即日生效；2）國泰航空集團（包括國泰港龍航空）整體削減約8500個職位，約佔集團24%，未來數周將裁減約5300名駐港員工；3）國泰將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件。

國泰主席賀以禮、行政總裁鄧健榮會在下午一時舉行記者會交待。

國泰表示，擬尋求監管機構批准，由公司及旗下全資持有的廉航香港快運航空（HK Express）營運國泰港龍航空的大部分航線。國泰港龍在疫情前約有40多個航點，主要為中國內地和亞洲區內地點。

裁員安排上，國泰指，除了5300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能 受到影響，但須視乎當地監管規定而定。整體削減8500個職位時，國泰稱，由於近月凍結招聘及關閉若干海外基地等，其餘2600個職位現已懸空。

國泰「最樂觀展望」明年客運運力也不足正常一半，詳情可見【下一頁】

港龍航空走進歷史，回顧港龍過去相片

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重組後每月少燒5億元

財務影響方面，國泰現時每月燒錢15億至20億元，國泰預計是次重組將使集團於2021年每月減少約港幣5億元的現金支出。

國泰重組成本約港幣22億元，將以公司內部資源撥付。公司將就重組作出港幣13億元的遞延稅項資產減值。

圖解國泰營運困境

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記者：麥德銘