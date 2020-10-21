  • 23°C
香港時間 : 20201021日 (三) 09:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰重組】國泰港龍即日停運　國泰全集團削8500職位、裁5300香港員工（不斷更新）

即市財經 08:33 2020/10/21

分享：

國泰港龍停止營運

國泰航空 （00293） 落實裁員計劃，國泰港龍航空走進歷史。國泰公布，董事局落實重組計劃，三大方向包括：1）國泰港龍航空將停止營運，即日生效；2）國泰航空集團（包括國泰港龍航空）整體削減約8500個職位，約佔集團24%，未來數周將裁減約5300名駐港員工；3）國泰將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件。

國泰主席賀以禮、行政總裁鄧健榮會在下午一時舉行記者會交待。

國泰表示，擬尋求監管機構批准，由公司及旗下全資持有的廉航香港快運航空（HK Express）營運國泰港龍航空的大部分航線。國泰港龍在疫情前約有40多個航點，主要為中國內地和亞洲區內地點。

裁員安排上，國泰指，除了5300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能 受到影響，但須視乎當地監管規定而定。整體削減8500個職位時，國泰稱，由於近月凍結招聘及關閉若干海外基地等，其餘2600個職位現已懸空。

國泰「最樂觀展望」明年客運運力也不足正常一半，詳情可見【下一頁】

港龍航空走進歷史，回顧港龍過去相片

    點擊圖片放大
    +10
    +9

重組後每月少燒5億元　

財務影響方面，國泰現時每月燒錢15億至20億元，國泰預計是次重組將使集團於2021年每月減少約港幣5億元的現金支出。

國泰重組成本約港幣22億元，將以公司內部資源撥付。公司將就重組作出港幣13億元的遞延稅項資產減值。

圖解國泰營運困境

    點擊圖片放大
    +5
    +4

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

相關文章：

【國泰裁員】港龍航空將成歷史？曾是港人飛內地的首選航空公司（附今昔圖輯）

【旅遊氣泡】大和「升兩級」籲買入國泰　料國泰明年經營成本減兩成（附最新大行觀點）

記者：麥德銘

香港股票 裁員 HK Express 機艙服務員 機師 國泰航空 港龍航空 國泰航空（00293）

上一篇文章

【中金回A】中金A股定價28.78元人幣　集資132億人幣

下一篇文章

【疫情焦點】全球累計逾4109萬確診　美國累計851萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【限聚令放寬】政府放寬旅行團30人及婚禮50人限制、周五生效　「賞你遊香港」活動名額1萬個
【限聚令放寬】政府放寬旅行團30人及婚禮50人限制、周五生效　「賞你遊香港」活動名額1萬個
【開市9點半】iBond開賣+螞蟻將IPO　如何取盡優惠並一次過認購？
【開市9點半】iBond開賣+螞蟻將IPO　如何取盡優惠並一次過認購？
【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）