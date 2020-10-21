▲ 【新股IPO】第一服務2107超額認購65.69倍 1手中籤率10%（附分配結果）

從事物業管理服務的新股第一服務 （02107） 公布招股結果，第一服務每股2.4元接近上限範圍定價，集資淨額5.437億元，第一服務1手中籤率10%，抽30手（75,000股）穩獲1手。【分配結果】

第一服務於香港公開發售部分共錄得95,689人認購，超額認購65.69倍，國際發售部分超額認購5.25倍。

第一服務業務主要分為三大板塊，分別為物業管理服務、綠色人居解決方案、增值服務，今年首4個月集團純利按年下跌7.7%至1552萬元人民幣；收入按年增10.3%至2.25億元人民幣。

集團集資所得約50%用於尋求戰略或投資物業管理公司；20%用於投資能源運維項目及取得能源運維權；約 5%將用於研發綠色科技；約10%用於提升公司的信息技術系統及發展智慧社區；約5%將用於吸引及培養人才；約10%將用於一般業務營運及用作營運資金。

第一服務將於10月22日於主板掛牌。

【新股IPO】第一服務2107今（12日）起招股 入場費6212元（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩