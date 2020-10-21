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【美股業績】Netflix付費訂戶增長遜預期　盤後股價跌6%

即市財經 07:40 2020/10/21

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Netflix公布截至9月30日止的第3季業績，收入按年升22.7%至64.36億美元，超過市過預估的63.8億美元；純利增18.7%至7.9億美元，每股盈利1.74美元，雖然按年增18.4%，但遜市場預期的2.13美元。

Netflix公布業績後，盤後價急挫30.62美元或6%，報494.8美元。

Netflix業績報告指，收費用戶增長減慢，僅淨增長220萬戶，少於公司預期的250萬戶，同時遠少於今年首兩季的1577萬及1009萬戶，亦少於去年同期的增長680萬戶，Netflix認為，主要由於上半年增長強勁，公司早前指，在疫情大流行時，想要訂閱的用戶就已經註冊，總計9個月仍增長2810萬戶，已較去年全年的2780萬戶強勁。

Netflix預期，第四季付費用戶淨增長600萬戶，公司強調，相信首兩季的用戶強勁增長，將會令下半年增長放慢。但全年計，若達成目標，淨增長可達破紀錄的3400萬戶。

至於2021年，由於大流行令預測變得不確定，但隨着全世恢復正常，預期2021年上半年的增長，將不及2020年同期的爆發性。

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