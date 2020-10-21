  • 22°C
香港時間 : 20201021日 (三) 07:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

道指升113點港股ADR微升9點　油價升逾1%

即市財經 07:39 2020/10/21

分享：

道指升113點港股ADR微升9點　油價升逾1%

道指升113點
市場對美國通過刺激措施轉樂觀，道指最多抽高379點，尾市升幅收窄，收報28308點，升113點或0.4%；標指收報3443點，升16點或0.5%；納指收報11516點，升37點或0.3%。

港股ADR微升9點
港股ADR收報24578點，升9點或0.04%。滙豐 （00005） ADR折合報30.86元，升0.06元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報563.82元，跌0.68元或0.1%。恒指夜期收市升59點，收報24561點，低水9點，成交14288張。

油價升逾1%
油價上升，市場憧憬達成刺激措施協議，惟仍憂慮原油需求，紐約11月期油結算日收報41.46美元，升0.63美元或1.5%。12月期油收報41.7美元，上升64美仙，升幅1.6%。12月期油收報41.7美元，升0.64美元或1.6%。布蘭特期油收報43.16美元，升0.54美元或1.3%。

美滙指數跌近0.4%
美滙指數偏軟，報93.08，跌近0.4%。歐元兌美元報1.1831；美元兌日圓報105.5。

美國10年期債息報0.79厘。

紐約期金升0.2%
美元偏軟，帶動金價上升，紐約期金收報1915.4美元，升3.7美元，升幅0.2%。現貨金於1911美元。

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指跌410點港股ADR跌125點　美滙指數跌近0.3%
2020/10/20
道指跌410點港股ADR跌125點　美滙指數跌近0.3%
金股滙行情 - 道指上周五升112點　港股ADR升103點
2020/10/19
道指上周五升112點　港股ADR升103點
金股滙行情 - 道指跌19點港股ADR升81點　美滙指數升0.4%
2020/10/16
道指跌19點港股ADR升81點　美滙指數升0.4%
金股滙行情 - 道指跌165點港股ADR跌266點　油價升逾2%
2020/10/15
道指跌165點港股ADR跌266點　油價升逾2%
金股滙行情 - 道指升250點港股ADR升108點　油價跌逾2%
2020/10/13
道指升250點港股ADR升108點　油價跌逾2%
美股 ADR 布蘭特期油 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 日圓 美元

上一篇文章

【美股業績】Netflix付費訂戶增長遜預期　盤後股價跌6%

下一篇文章

【開市9點半】iBond後日起認購！3萬本金抽iBond還是轉錢抽螞蟻？券商：iBond客未見抽飛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】iBond開賣+螞蟻將IPO　如何取盡優惠並一次過認購？
【開市9點半】iBond開賣+螞蟻將IPO　如何取盡優惠並一次過認購？
【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定27日招股、下月6日掛牌
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第三版）
【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【國泰裁員】國泰最快明公布裁員　港龍品牌存廢成疑、工會引述資方：港龍全數被裁屬傳言（第二版）
【限聚令放寬】政府放寬旅行團30人及婚禮50人限制、周五生效　「賞你遊香港」活動名額1萬個
【限聚令放寬】政府放寬旅行團30人及婚禮50人限制、周五生效　「賞你遊香港」活動名額1萬個