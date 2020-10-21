▲ 道指升113點港股ADR微升9點 油價升逾1%

道指升113點

市場對美國通過刺激措施轉樂觀，道指最多抽高379點，尾市升幅收窄，收報28308點，升113點或0.4%；標指收報3443點，升16點或0.5%；納指收報11516點，升37點或0.3%。

港股ADR微升9點

港股ADR收報24578點，升9點或0.04%。滙豐 （00005） ADR折合報30.86元，升0.06元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報563.82元，跌0.68元或0.1%。恒指夜期收市升59點，收報24561點，低水9點，成交14288張。

油價升逾1%

油價上升，市場憧憬達成刺激措施協議，惟仍憂慮原油需求，紐約11月期油結算日收報41.46美元，升0.63美元或1.5%。12月期油收報41.7美元，上升64美仙，升幅1.6%。12月期油收報41.7美元，升0.64美元或1.6%。布蘭特期油收報43.16美元，升0.54美元或1.3%。

美滙指數跌近0.4%

美滙指數偏軟，報93.08，跌近0.4%。歐元兌美元報1.1831；美元兌日圓報105.5。

美國10年期債息報0.79厘。

紐約期金升0.2%

美元偏軟，帶動金價上升，紐約期金收報1915.4美元，升3.7美元，升幅0.2%。現貨金於1911美元。

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責任編輯︰梁浩碩