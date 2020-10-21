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【美股收市】紓困談判轉趨樂觀 道指彈113點 油金齊升

即市財經 04:10 2020/10/21

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市場對美國通過紓困措施轉樂觀，刺激美股明顯反彈。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）稱，將與財長姆欽(Steven Mnuchin)就新方案進一步磋商，對雙方在日內達成協議樂觀其成，正草擬妥協版本的方案。受利好憧憬刺激，道指最多抽高379點，尾市升幅收窄。

道指收報28308點，升113點或0.4%；標指收報3443點，升16點或0.5%；納指收報11516點，升37點或0.3%。

佩洛西透露，已起草一份妥協性的紓困方案，目前只待姆欽致電回覆；另邊廂，總統特朗普說，假如佩洛西能與白宮達成協議，他相信共和黨控制的參議院會支持。不過，共和黨參議員謝爾比(Richard Shelby)稱，仍未獲得民主黨與白宮具體磋商內容，對於達成協議不表樂觀。
芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)表示，如果缺乏新財政支援措施，經濟復甦可能停頓，部分職位可能永久流失。

投資者亦留意美股業績期，以進一步判斷美經濟復甦程度。IBM（IBM）盈利雖符預期，收入卻按年跌2.6%，連續第三季下降，拖累股價挫約6.5%。全球最大消費品生產商寶潔(P&G)首季純利增逾19%，遠好過預期，P股價收市升0.4%。

美國原油庫存連續第二周下降，紓困方案有望達成協議，刺激國際油價(20上漲，紐約11月期油於結算日收報41.46美元，升1.54%。
美元走軟，黃金期貨連續第二日收高，漲3.7美元，收報1915.40美元。同時，受到中國強勁的需求前景推動，期銅價創兩年高。

數據方面，美國新屋動工在9月增長1.9%，達到142萬間，低於市場預期的147萬間，因單一家庭房屋建築量漲至逾13年高位。預示未來建屋量的建築許可證升5.2%，達155萬，是2007年來最高增幅。

 

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責任編輯：柯志宏

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