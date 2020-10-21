【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地

疫情持續緩和，新盤銷情帶動下，本港整體樓市氣氛向好，買家四出於鐵路沿線地區尋覓二手筍盤。事實上，傳統豪宅仍有不少樓價低水的筍盤。美聯物業跑馬地黃泥涌道分行首席高級營業經理曾金凡表示，以東半山跑馬地上車門檻低，並不乏千萬元以下物業買賣，呎價500餘萬及呎價1.3萬元已可進駐，因此亦受到不少用家及長線投資客垂青。

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曾金凡稱，按該行統計，首10月至今(10月20日)，東半山及跑馬地區共錄得約390宗買賣成交，較去年首10月約447宗僅低約12%，若全月計，相信差幅將低至個位數水平，可見該區交投表現跑贏大市。另外，若以銀碼劃分，區內500萬至1,200萬元成交量，或呎價約1.5萬至2萬元的物業成交量佔約116宗，佔成交量約3成。



他續稱，跑馬地區內物業的類型及選擇廣泛，9月及10月份個別單位呎價更低至約1.2萬元及約1.32萬元不等，如該區的景祥大廈一個實用面積741平方呎的單位，本月以980萬元成交，呎價約13,225元。

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▲ 位於山村道56號的愉安樓，放盤每呎叫價低至1.3萬餘元。（圖片來源：美聯物業網站）

▲ 位於跑馬地的景祥大廈，仍有樓價5百餘萬元的放盤（圖片來源：美聯物業網站））



曾金凡指，目前進駐東半山跑馬地傳統豪宅區由500餘萬至800餘萬亦不乏選擇，不少單位呎價更低於2萬元，而且不乏鎖匙盤，準買家可即時睇樓，如山村道愉安樓一個實用684呎單位，業主以950萬元叫價放盤，呎價亦僅約13,889元水平。同時也有樓價「5球」的放盤，如景祥大廈一個實用面積339平方呎的單位，叫價僅530萬元。



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