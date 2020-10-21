【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即   三大業務你要知

等了又等，終於等到螞蟻集團在下周二正式招股了，在過去一段時間，雖然只聞樓梯響，但螞蟻上市早已成為坊間熱話，很多人都說一定要抽螞蟻IPO，甚至講明要瞓身去抽。但到底，大家除了知道螞蟻跟阿里巴巴的關係，或知道是支付寶的母公司之外，對螞蟻還有多少了解？為什麼會如此趨之若鶩？

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無論知或不知都不緊要，現在就來跟大家介紹一下螞蟻集團的各大業務吧！

螞蟻主營三大業務，數字支付與商家服務、數字金融科技平台、創新業務及其他。當中，數字金融科技平台收入貢獻逐年上升，由2017年的44%，增加至2019年的56%，今年上半年更升至63%，成為螞蟻集團主要收入來源。此外，此平台業務更被視為是螞蟻利潤率較高的業務。

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一、數字支付與商家服務

其核心業務主要是為第三方支付平台支付寶。創立於2004年的支付寶，最初創立是在電子商貿發展的初期，目的為解決在綫交易中買家和賣家之間的信任問題，但隨着發展，已成為了內地一個主要的支付平台，為消費者、企業和金融機構能在電子支付之外享受到在綫交易各種金融產品的服務。2020年上半年，數字支付業務收入佔螞蟻金服總收入的35.9%。

二、數字金融技術平台

數字金融科技平台主要提供三類產品，信貸科技、投資科技和保險科技；2020年上半年數字金融科技平台合計佔總收入63.4%。此外，當中亦衍生出餘額寶、餘利寶、大理財、螞蟻花唄等業務。

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三、創新業務及其他

創新當然離不開科技，螞蟻保險科技是中國最大在線保險服務平台（以保費總額計），提供來自約90家合作夥伴的各種創新的、定制且簡單易懂的保險產品。保險類型包括人壽、健康和財產保險等。

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記者：張以正