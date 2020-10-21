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【理財熱話】借到銀行平錢 就係人生勝利組？　網民回應：借來抽新股都好

理財智慧 00:20 2020/10/21

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美國聯儲局採取零息政策，再加上無限量寛QE，進入超低利率年代，有網民在討論區發帖指，銀行H（HIBOR同業拆息）長期低息，若可向銀行借到平錢，絕對是人生勝利組。這番理論獲不少網民同意，適逢螞蟻集團即將IPO，更有回應指，借來抽新股都好，抵過借孖展。

該網民表示，H按長期低息+1.3厘，能夠用1.7或1.8厘息欠銀行「幾球」錢，都是人生勝利組，不少生意人都知幾想借盡。

【螞蟻IPO】螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌 詳情請按：【見下頁

他更直言：「至於話欠人幾球好無安全感的，就安安定定零負債，住公屋好了，升跌都唔好理。」

不少網民對他的理論也表同意，指若向銀行借到平錢，再投資在其他高息回報項目，是不錯選擇，如「借盡平錢買 investment grade bonds 係最穩健嘅投資」。也有少部份網民不贊同，表示「借錢唔使還先叫勝利吧？」

其他網民反應：

仲有生意人好多都係將層樓翻按draw平錢備用

有啲再醒啲就抽新股 俾少啲孖展息

其實有2.5厘以下嘅錢，有得借，都應該盡借。

借來抽新股都好，有Friend已經係咁做

A組B組各一

係呀，今年都好肥美，我打算分注入好板塊的ETF，等下個經濟周期

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記者：李兆明

螞蟻集團 經濟 拆息 H按

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