【開市9點半】iBond明日起認購！3萬本金抽iBond還是轉錢抽螞蟻？券商：iBond客未見抽飛

焦點新股螞蟻集團傳下周二招股，與周五申購的iBond 2020「對撼」，可是市民對iBond的認購熱情卻未受影響，本網查詢部分券商資料所得，iBond風頭依舊，在同期兩隻物業管理股均見抽飛的情況下，券商紛表示，iBond客未有縮飛，由於iBond一手1萬元，入飛3手要3萬元，就算螞蟻借9成半孖展，亦要數萬元以博大額孖展，抽iBond本金隨時要轉到螞蟻加大借孖展，不過，單單一通與致富兩家主打散戶的證券行，抽iBond仍預先吸金約7000萬元。

【iBond 2020】兩券商攻iBond客先吸金7000萬 無懼螞蟻集團IPO搶風頭

即睇開市9點半重點：

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（2）美國新一輪財政刺激方案能否落實將於香港時間今日（21日）中午前揭曉，美國總統特朗普在出席Fox新聞節目《Fox and Friends》時表示，他想要的刺激經濟方案規模遠超過民主黨人所提出的2.2萬億美元金額，但他亦提到，不是每位共和黨黨員都同意他的看法。

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（3）國泰航空 （00293） 炒人消息不斷發酵，消息稱國泰航空最快今日展開歷來最大規模裁員計劃，全球裁員近6000人，其中5000多是香港員工，「空姐」、「空少」更為主要裁員對象。更有震撼傳言指，國泰航空旗下國泰港龍航空品牌有機會存廢，而國泰港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻則引述國泰一方表示國泰港龍航空全數員工被裁只是傳言。

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（4）港龍航空於2006年易手國泰航空 （00293） ，2016年更易名為「國泰港龍航空」，想不到不足5年間，國泰港龍航空便在國泰裁員消息滿天飛之際，陷入「消失」危機。

【國泰裁員】港龍航空將成歷史？曾是港人飛內地的首選航空公司（附今昔圖輯）

（5）國泰裁員消息滿天飛，香港航空（Hong Kong Airlines）員工命運則似乎截然不同。香港航空指將「致力保障大部分員工工作將維持不變」，僅呼籲香港後勤員工繼續參予新一輪無薪假計劃，減薪幅度更會降低。

【港航無薪假】香港航空推第三輪無薪假 發言人：每月最多4天、大部分員工同意（第二版）

（6）萬眾期待的螞蟻集團上市大計終於有更多眉目，綜合市場最新消息，螞蟻初步預計下周二（27日）開始招股，至30日截止認購，暫定11月6日掛牌，將會與iBond 2020認購期有所重疊，也意味螞蟻上市過程將橫跨美國總統大選（11月3日）。

【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊 暫定27日招股、下月6日掛牌

（7）除了同系螞蟻集團上市，阿里巴巴 （09988） 業務亦有新消息， 旗下天貓宣布，今年天貓「雙11」將於今日啟動預售，比往年「雙11」多3天，更特別的是，今年「雙11」將有超過50個主流汽車品牌參與，樓盤則超過3000個。

【阿里巴巴】今年「雙11」較往年多3日 有車有樓料8億消費者參與

（8）美國大選進入倒數階段，不同民調結果均顯示拜登較受支持。摩根大通私人銀行就認為，即使總統人選更換，中美角力仍將持續，只是亞洲市場風險溢價有望降低，意味將見利好。

【美國大選】摩通私銀：拜登若勝選 利好亞洲股

（9）又一隻中概股回流香港！萬國數據 （美：GDS）準備在港第二上市，新上市編號為09698，今日開始招股，將為第8隻回流香港上市的中概股。

【新股IPO】萬國數據9698今起招股 一手入場費8687元

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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編輯：莫亦熙