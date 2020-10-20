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【美股焦點】Logitech上季盈利按年大增2.7倍 股價急漲17%

即市財經 22:55 2020/10/20

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Logitech上季增長加速，盈利按年增2.6倍，刺激股價曾急漲近2成。

電腦設備廠商Logitech（美：LOGI）上季（財年第二季）績優，收入按年增長75%至12.6億美元，創新高；Non-GAAP（非通用會計準則）經營溢利按年增長2.95倍至3.54億美元，Non-GAAP每股盈利錄得1.87美元，按年增長2.74倍。

Logitech首席執行官Bracken Darrell表示，公司增長及盈利上季再加速，疫情下企業允許員工在不同地點工作，遊戲等在家娛樂需求亦上升，相信趨勢將成為新常態，Logitech長遠將得益。

Logitech上調2021財年全年展望，銷售收入增長由原先的10%至13%，上調至35%至40%；Non-GAAP經營溢利料錄得7億至7.25億美元，原先則為4.1億至4.25億美元。

Logitech美股早段高見95.71美元，升近2成；截至今晚10時50分，仍升17%，報93.5美元。

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編輯：陳健婷

美股 羅技 電腦設備

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