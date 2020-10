【美國經濟】刺激方案討論限期將至 特朗普﹕我想要的規模遠超2.2萬億

▲ 美國經濟刺激方案討論限期將至,特朗普接受訪問時稱,想要的規模遠超2.2萬億美元。

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)所定的經濟刺激法案討論限期迫在眉睫,外界推測,倘若兩黨無法在限期前 (美國時間星期二、香港時間周三中午前) 取得共識,國會將繼續陷入僵局,預料很大機會在大選前仍未能通過任何相關刺激經濟措施。

特朗普在今天出席Fox新聞節目《Fox and Friends》時表示,他想要的刺激經濟方案規模遠超過民主黨人所提出的2.2萬億美元金額,但他亦提到,不是每位共和黨黨員都同意他的看法。他指,在法案中所花的錢最後都會回到政府,他認為「這樣比美國人一直忍受失業和財困等問題都要好」。但他重申,不認同佩洛西的2.2萬億法案中所列舉的部分措施。

據了解,特朗普在過去幾周一直向共和黨人遊說推動更大規模的經濟刺激法案,惟一直未能在黨內獲得大多數支持。特朗普又稱,若能圍繞刺激方案達成協議,參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)會予以支持,麥康奈爾此前一直反對如此大規模的刺激方案。

目前刺激方案討論分歧

據Politico報道,美國財長姆欽(Steven Mnuchin)和佩洛西在星期一下午進行過53分鐘通話,雙方分歧收窄,關於部分項目的撥款,如健康服務、社區健康中心資金,雙方同意可以容許交給國會的撥款委員會 (Appropriations Committees) 決定。撥款委員會在星期一下午亦進行對話,但成員們仍為相關撥款金額爭持不下,雙方亦不了解姆努欽和佩洛西在通話時,有沒有私下達成某些協商。

據報道,有部分共和黨黨員猜測,姆欽會為了達成協議而「願意做任何事情」(he will do anything to get a deal) ,有消息指,他已經在磋商中同意高於1.9萬億美元的措施。

此外,國會在今日將會就第二輪薪資保護計劃 (Paycheck Protection Program)進行投票,再在星期三表決共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell)的疫情援助法案進行表決。

編輯:賴奕羚