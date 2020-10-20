【植物肉商機】澳洲科企素肉攻亞州　李嘉誠再助籌4.2億

▲ v2food圖片

正當長和系創辦人李嘉誠常吃的美國植物肉Impossible Burger，本周起陸續進駐其名下超市，原來他已再出手支持另一家澳洲科企的植物肉。

總部設於悉尼的v2food公司昨日宣布完成7,700萬澳元（約4.2億港元）B輪投資，支持者包括李嘉誠私人的維港投資、淡馬錫、華興資本等。今次集資所得資金將會用來擴大營運規模、完成維多利亞省廠房建設，以及在亞洲的新市場推出產品。

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v2food有免治肉和漢堡扒兩款莢果為本的素肉，已在澳洲大型快餐店和超市應市。據公司網頁介紹，他們會從莢果濾出蛋白質，再加入竹的纖維、植物油、椰子油、紅菜頭汁，再由自然方法取得構成肉味氨基酸，完全毋須動物。

公司創辦人兼行政總裁Nick Hazell指，開拓亞洲市場是當今要務，整個團隊「瘋狂地有野心」。他坦言，亞洲是個截然不同的市場，對澳洲企業來說有危也有機，公司還有紮根中國的投資者幫忙。維港投資早於去年11月已有份領投v2food的A輪融資，今次再度參與的B輪融資，規模更是冠絶當地植物肉業。

亞洲高科技植物肉的競爭近月愈見激烈，Impossible今天宣布進駐香港和新加坡近200間超級市場，麥當勞上周亦開售以本地企業Green Common的「新餐肉」所製作的食品。

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記者：姚沛鏞