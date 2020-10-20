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【美股焦點】Google疑遭美國司法部起訴 涉嫌違反反壟斷法

即市財經 22:09 2020/10/20

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Google據報因違反反壟斷法，將遭美國司法部起訴。

Google（美：GOOG）面臨美國司法部起訴，因其涉嫌違法反壟斷法，濫用其作為全球最大搜索引擎的市場力量，或成為美國數十年來最大型的反壟斷案件。彭博社報道，美國司法部將控告Google扼抑市場競爭，以維持其在互聯網搜索市場的領導地位，Google在美國市場控制約90%市佔。

美國司法部表示，將於周二舉行傳媒發布會，宣布一則反壟斷相關消息，但並沒有提到Google。

Google美股早段曾跌0.6%，至晚間10時03分， 升1%，報1551.12美元。

此外，德州總檢察長Ken Paxton也計劃對Google提起控告，因其在數碼廣告市場控制大部分網頁廣告發布的技術。同時，其他如愛荷華州、科羅拉多州等也計劃對Google提出訴訟。

報道引述華府一份文件稱，Google通過成為個人電腦、移動瀏覽器的默認搜索引擎，令其他競爭對手難以進入市場。

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編輯：陳健婷

美股 Alphabet（美：GOOG） 反壟斷 美國司法部

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