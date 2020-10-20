  • 25°C
香港時間 : 20201020日 (二) 22:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐控股5】滙豐主席表示 期望在內地探索新投資機會

股樓投資 22:30 2020/10/20

分享：

滙豐(00005)主席杜嘉祺近日參加了第32次上海市市長國際企業家咨詢視頻會議。杜嘉祺表示，在增強城市發展韌性、適應新形勢變化方面，上海既有發展的先機，又有成功的優勢，包括其不斷加強的區域合作和完善的科技和基建投資體系。同時，在城市建設方面，上海也正在向創新、創業、數字技術和可持續方向穩步推進。滙豐今日跌0.3%報30.8元。

【收息股】上季盈利由跌轉升 6厘息中移動現價入得過  詳情請看【下一頁

【阿里巴巴9988】天貓「雙11」明天起預售 阿里股價曾破300元 詳情請看【下一頁

杜嘉祺表示，滙豐十分期待在上海以及更廣泛的中國市場進一步拓展業務，並探索新的投資機會。伴隨著中國金融市場的持續開放和發展，匯豐許多客戶的相關業務取得了較大增長。同時，中國金融科技和創新日新月異，這些都為國際金融機構在中國的發展提供了寶貴的機遇。他續指，匯豐將繼續積極參與上海深化「五個中心」建設，並為中國金融市場的進一步開放和發展貢獻一份力量。會議參與者除包括多間國際企業代表，也包括上海市委書記李強及市長龔正。

滙豐近日分別獲兩大行法巴及巴克萊上調目標價，至36.31元及35.31元，兩行仍維該股「跑輸大市」及「減持」的評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

下一篇文章

【美股分析】摩根大通：科技股盈利預測觸頂　板塊輪動或致調整潮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【投機當投資】美基金經理：只怪年輕又蠢的散戶　美股估值是「惡夢」
【投機當投資】美基金經理：只怪年輕又蠢的散戶　美股估值是「惡夢」
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂