【滙豐控股5】滙豐主席表示 期望在內地探索新投資機會

滙豐(00005)主席杜嘉祺近日參加了第32次上海市市長國際企業家咨詢視頻會議。杜嘉祺表示，在增強城市發展韌性、適應新形勢變化方面，上海既有發展的先機，又有成功的優勢，包括其不斷加強的區域合作和完善的科技和基建投資體系。同時，在城市建設方面，上海也正在向創新、創業、數字技術和可持續方向穩步推進。滙豐今日跌0.3%報30.8元。

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杜嘉祺表示，滙豐十分期待在上海以及更廣泛的中國市場進一步拓展業務，並探索新的投資機會。伴隨著中國金融市場的持續開放和發展，匯豐許多客戶的相關業務取得了較大增長。同時，中國金融科技和創新日新月異，這些都為國際金融機構在中國的發展提供了寶貴的機遇。他續指，匯豐將繼續積極參與上海深化「五個中心」建設，並為中國金融市場的進一步開放和發展貢獻一份力量。會議參與者除包括多間國際企業代表，也包括上海市委書記李強及市長龔正。

滙豐近日分別獲兩大行法巴及巴克萊上調目標價，至36.31元及35.31元，兩行仍維該股「跑輸大市」及「減持」的評級。

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