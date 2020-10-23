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【美股分析】押注拜登勝選　三隻清潔能源ETF跑出

股樓投資 19:36 2020/10/23

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距離總統大選投票還有不到兩個星期，根據美國民調網站Real Clear Politics觀察，目前拜登（Joe Biden）的支持率平均為50.7%，高出特朗普（Donald Trump）7.9個百分點，差距略有收窄。

此前拜登曾提出一項規模2萬億美元的基礎建設計劃，主要聚焦於推廣潔淨能源，以應對全球氣候變化。由於看好拜登在今年美國總統大選中將會升幅，投資者皆看好潔淨能源股份，帶動相關ETF大漲，特別是景順 (Invesco) 的Solar ETF(TAN)，今年以來已上漲1.3倍。

下圖是三隻清潔能源ETF年初至今的表現，除了TAN外，First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) 以及iShares Global Clean Energy Exchange-Traded Fund (ICLN) 年內分別升97%及71.6%，大幅跑贏標普500指數的6.9%。

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編輯：李勝男

氣候暖化 特朗普 標準普爾500指數 美國 美股 ETF 拜登 新能源

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