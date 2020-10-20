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【美股分析】摩根大通：科技股盈利預測觸頂　板塊輪動或致調整潮

股樓投資 21:47 2020/10/20

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市場預期美股科技股第三季盈利將會持續造好，但分析師上調盈利預測的空間卻愈來愈少，似有見頂跡象。摩根大通分析師Mislav Matejka的團隊近日向客戶表示，科技股的每股盈利調整正在減弱，而科技股一向比大市強勁，兩者差距將會引發板塊輪動。

除左「細摩」之外，連大摩都睇淡美股?【下一頁 

團隊又指，他們預期科技股會有強勁表現，強勁的盈利也是該行給予行業「增持」評級的原因之一，但這也反映科技股比其他行業有更高的標準。過往科技股與標普500指數表現的差距，與科技股盈利預測上調幅度成正比（見下圖），但近日該兩指標卻出現背馳：在科技股表現勝過大市同時，盈利預測卻出現向下調的情況。

Netflix及德州儀器將會打響頭炮，於周二（20日）公布第三季業績，市場預期Netflix第三季盈利按年增長45.62%，德州儀器第三季盈利則按年倒退12.66%。

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撰文 : 林展鋒

美股 每股盈利 行業 標準普爾500指數 指數 板塊 見頂 Netflix

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