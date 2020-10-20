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【新股IPO】疫苗商沃森生物計劃香港上市 上季純利增逾9倍

即市財經 21:31 2020/10/20

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沃森生物表示，計劃發行H股並申請在香港聯交所上市。

內地疫苗商沃森生物（深：300142）晚間發公告，根據公司戰略規劃及業務發展需求，提高公司資本實力和綜合競爭力，擬發行境外上市外資股（H股）並申請在香港聯交所主板掛牌上市，目前公司正積極與中介機構商討，本次發行上市的具體細節尚未確定。

沃森生物年內在A股累升77%，最新市值達884億人民幣。沃森生物表示，香港上市尚需提交公司股東大會審議，並經中國證監會和香港聯交所審核。

沃森同日宣布其第三季度業績，營業收入按年增2.3倍至9.9億元（人民幣，下同），純利按年增9.6倍至3.7億元。今年前三季收入按年升96%至15.7億元，純利按年增2.6倍至4.35億元。

沃森生物表示，收入增加主要因公司新增13價肺炎結合疫苗及自主疫苗產品銷量增加。

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編輯：陳健婷

香港股票 H股 A股 IPO 疫苗 沃森生物（深：300142）

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