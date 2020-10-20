【美國大選】《刺針》評論批特朗普隱瞞疫情 呼籲選民投票表態

▲ 醫學期刊《刺針》亦有評論批評特朗普故意隱瞞疫情，呼籲選民投票。

美國大選在即，特朗普政府的抗疫手法成為大選焦點。繼美國醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）早前發表社論，批評特朗普的抗疫工作失敗後，醫學期刊《刺針》（The Lancet）亦有評論，批評特朗普故意隱瞞疫情，呼籲選民投票。

文章題目為《In the 2020 US election， we can choose a just future》（暫譯：在2020年美國大選，我們可以選擇一個公正的未來），由3位醫生及學者執筆，包括哈佛公共衛生學院流行病學家克里格（Nancy Krieger）、莫爾豪斯學院的瓊斯（Camara Phyllis Jones），以及兒科醫生博伊德（Rhea Boyd）。

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文中羅列華府在處理衛生、種族議題的失敗，包括華府故意隱瞞新冠肺炎的嚴重程度，全國抗疫措施不連貫；退出世界衛生組織，切斷對公共衛生機構的撥款；宣揚反亞洲、反科學等觀點。

文章亦批評，特朗普領導下的美國政府削減食品券，否認氣候變化的嚴重性，派兵鎮壓和平示威者，帶走邊境難民的孩子，令他們骨肉分離等。作者呼籲選民用手中的選票，通過投票申明自己立場，爭取想要的未來。

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責任編輯：葉芷樺

