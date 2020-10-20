【美國大選】法院准賓夕法尼亞 延長郵寄選票截票時間3天

▲ 美國最高法院否決共和黨上訴，賓夕法尼亞州選民將有更多時間投票。

美國大選投票日為11月3日，今年大部分州分允許以郵寄選票方式投票。美國總統特朗普一直批評郵寄選票會出現舞弊，更上訴至最高法院，希望推翻地方法院允許延長賓夕法尼亞州郵寄選票期限的判決。最終美國最高法院否決共和黨上訴，當地選民將有更多時間投票。

目前賓夕法尼亞州由民主黨人執政，州政府早前將收取郵寄選票的截至日期，延長至大選投票日後3天，惹共和黨不滿，但地方法院判決延期並不犯例。

共和黨繼而上訴至最高法院，但要推翻早前的裁決，必須得到最少5位大法官投票，才可獲得通過。結果，最高法院的表決結果為4比4，按例否決共和黨的上訴。

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原本最高法院有9位大法官，保守派佔5位；但屬自由派的大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）早前病逝，目前只剩8名大法官，保守派佔有5席下，更為上風。

在今次的裁決，5名保守派法官中，有4名法官批准共和黨的請求，但首席法官羅伯茨（John Roberts）與3位民主派大法官站同一陣線，否決共和黨這項上訴。即使雙方票數一樣，但由於不足5票，仍否決共和黨上訴。

賓夕法尼亞州屬搖擺州分之一，該州有20張選舉人票，在上屆大選中，該州成為共和黨的囊中物。

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責任編輯：葉芷樺