【新股IPO】融創中國建議分拆融創服務於主板上市　集資約78億

▲ 融創服務計劃集資10億美元（約78億港元）。

融創中國 （01918） 公布，建議分拆融創服務於主板上市，11月4日將為釐定股東有權參與分派少部分融創服務股份的記錄日期。據外電早前報道，融創服務計劃集資10億美元（約78億港元），滙豐及摩根士丹利為聯席保薦人。

融創服務業務分為物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務三項業務。截至2020年5月31日，集團的合約總建築面積達226.8百萬平方米，覆蓋中國29個省、自治區及直轄市的126個城市，並管理635處物業、405處住宅物業及230處非住宅物業。

截至今年首3個月，純利按年增3.5倍至6130萬元（人民幣，下同）；收入按年增34.1%至7.18億元。

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