【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）

▲ 現時國泰港龍航空的航點約有46個，當中以連接內地航線為主，但亦包括亞洲各地，如泰國清邁及越南河內等。

國泰航空 （00293） 落實裁員，放棄國泰港龍航空這個歷史悠久的品牌，意味國泰港龍航空將不會存在。國泰航空於2006年全資收購港龍航空，2016年港龍航空易名為「國泰港龍航空」（Cathay Dragon），豈料易名不足5年，國泰港龍航空便從此未能騰空而起。

國泰港龍淡出後，國泰表示，會爭取由國泰航空、廉航香港快運營運國泰港龍航空的大部分航線。

國泰港龍航空即日停止營運 全集團削8500個職位、裁5300名香港員工，詳情可見【下一頁】

國泰港龍航空前身為港龍航空，1985年5月由毛紡大王曹光彪、包玉剛、霍英東及中資機構組成的「港澳國際投資有限公司」創立，同年7月開始營運。國泰航空和太古集團 （00019） 於1990年便從曹光彪手上收購了港龍航空的35%股份，中信泰富 （00267） （現稱中信股份）則收購了38%。1995年，港龍航空和國泰航空合資成立「香港新機場地勤服務有限公司」（HAS），負責營運所有於停機坪的運輸及裝卸等工作。

2006年，國泰航空、中信泰富、國航 （00753） 組成聯盟，國泰航空以82.億元及發行新股，收購港龍航空餘下股份，自此港龍航空收歸於國泰麾下。

港龍航空走進歷史，回顧一下港龍航空今昔照片

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港龍航空航點以內地為主 客機曾是降落啟德機場最後航班

現時國泰港龍航空的航點約有46個，當中以連接內地航線為主，但亦包括亞洲各地，如泰國清邁及越南河內等。由於港龍是香港航空公司，加上服務質素理想，曾是不少港人前往內地首選的航空公司。

港龍航空在香港航空史上佔有一席位，1998年7月，赤鱲角新香港國際機場啟用前，港龍航空客機成為最後一班降落啟德機場的定期航班。1999年5月，港龍航空由上海到港的航班，則成為首班降落香港國際機場第二條跑道的定期航班。

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2016年國泰航空重整旗下品牌，將港龍航空易名為國泰港龍航空，機隊亦改頭換面，採用與國泰航空相同的「翹首振翅」圖案，只是變成紅色版本，飛龍圖案亦移至機首，機身亦印上「國泰港龍」字樣。

圖解國泰重組、營運困境

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編輯：陳韻妍