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【新股IPO】榮昌生物製藥展開投資者路演　集資約31.2億元

即市財經 20:30 2020/10/20

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榮昌生物製藥計劃集資最多4億美元（約31.2億港元）。

榮昌生物製藥已通過上市聆訊。據外電報道指，榮昌生物製藥開展投資者路演，公司計劃集資最多4億美元（約31.2億港元），摩根士丹利、華泰及摩根大通為聯席保薦人。

榮昌生物為一家進入商業化階段的生物製藥公司。公司主要研發針對新的靶點及深生物藥。集團旗下產品線主打3種具有高度特異性的核心候選藥物，分別治療自身免疫、腫瘤科和眼科疾病。

截至今年首3個月，公司虧損進一步擴大至9959萬元（人民幣，下同），去年同期為8776萬元。

公司集資所得45%用於臨床開發及商業化、25%用於撥付建造新生產設施以擴大商 業生產產能；15%用於償還榮昌製藥的借款；15%用作一般企業及營運資金用途。

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