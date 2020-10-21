【酒店優惠】本地酒店推宅渡假優惠　Booking.com房價低至450元

▲ Booking.com搜羅4間本地酒店「宅渡假」優惠，包括如心銅鑼灣海景酒店、奧華·時尚精品酒店、香港愉景灣酒店及The Pier Hotel。（Booking.com提供圖片）

酒店Staycation熱潮不減，Booking.com搜羅4間本地酒店「宅渡假」優惠，記者以不同的入住日期查看價錢，發現於平台上訂購房價低至450元。

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如心銅鑼灣海景酒店即日起至2020年12月31日，推出宅度假優惠－延後退房及免費升級至高級客房，若以入住日期11月24至25日計算，價錢只需450元房價及45元稅費及其他費用。

▲ 如心銅鑼灣海景酒店，11月24至25日入住，房價只需450元。（Booking.com網站截圖）

奧華·時尚精品酒店亦於即日起至2020年12月31日，推出宅度假優惠，包括迷您加大雙人床房、延後退房及免費雙人早餐，若以入住日期11月24至25日計算，價錢只需620元房價及62元稅費及其他費用。

▲ 奧華·時尚精品酒店，11月24至25日入住，房價只需620元。（Booking.com網站截圖）

香港愉景灣酒店即日起至2020年12月30日，推出宅度假優惠－免費升級至海景客房（含雙人早餐），若以入住日期12月7至8日計算，價錢為1,305元房價及131元稅費及其他費用。

▲ 香港愉景灣酒店，12月7至8日入住，房價只需1,305元。（Booking.com網站截圖）

西貢The Pier Hotel即日起至2020年12月31日，亦有宅度假優惠，提供單臥室套房、享用零食籃及每間客房可獲2張往返三星灣泳灘或清水灣船票，若以入住日期11月24至25日計算，價錢為4,752元起。

▲ The Pier Hotel，11月24至25日入住，房價4,752元起。（Booking.com網站截圖）

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責任編輯：朱悅瀅