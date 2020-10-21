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【營人物語@iM網欄】減脂才是減肥要訣 吃得少輕掉的只是水份

名人薈萃 17:34 2020/10/21

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中秋節後，減磅戰友大多「力保不失」，有些更多減一、兩磅，為減磅之旅繼續努力；Rebecca卻恃着有我這個免費營養師朋友幫忙，放肆大吃大喝，結果體重更上升了兩磅。

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Rebecca一臉懺悔地對我說：「我早料到體重會上升，只升兩磅可算少了。下年中秋我必定會請你吃某家的奶黃月餅，我和同事們嚐過，一致認為比起那酒店的還要好吃......」我還未有插咀的機會，她再說：「我同事告訴我，她正跟從一個神奇減肥餐單，據說只需連續三日午餐、晚餐各進食一盒芋絲及一磚豆腐，並配上無限份量的蔬菜，一星期就可有一天「放縱日」，不論即食麵、炸雞、雞翼，通通都照吃可也，並依然能減磅！」

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其實，那並非神奇減肥餐單，只是節食的一種；在整個星期中，連續三日所攝取的熱量大幅減少至低於500卡路里，即使加上炸雞、雞翼等高熱量食物，平均每日攝取量也不多於1000卡路里。正常成年女士每日需攝取1500卡路里，攝取熱量減少了，體重因而下降，但問題是所減去的只是身體水份和肌肉，並非脂肪。當回復正常飲食後，體重隨時反彈過來。過份節食更會降低新陳代謝，將來你後悔也無補於事了。謹記減「肥」最重要是要減走「脂肪」，並非只追求磅數多少。

Rebecca 點點頭說：「我也明白這世界沒有免費午餐，還是叉燒飯、雞肉豬潤米線、魚生飯等比較適合我。」聽到她的回應，我也大感安慰。

誰知她又說：「星期日我與朋友到酒店嘆下午茶，讓我吃過這一餐，再重新開始減磅吧！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介

畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。

曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。

曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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撰文 : 馬詩慧（Joyce）

欄名 : 營人物語

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