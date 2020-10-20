【好想去旅行】2020年旅遊業告急　旅客「關閉」一年對行程要求更高？

▲ 全球酒店預訂平台Booking.com進行調查，並公布明年與未來的旅遊預測。

新冠肺炎疫情令旅遊業受到衝擊，全球酒店預訂平台Booking.com進行調查，並公布明年與未來的旅遊預測。有逾6成的香港旅客認為，疫苗或治療方法問世前，都無法自在旅遊。有超過5分之4（80%）受訪者，對進一步探索世界有更強烈的渴望，而55%則在未來想要更常旅行，追回2020年錯失時光。

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疫情改變旅客習慣 更願意親近大自然

疫情更改變旅客的旅遊習慣。調查顯示，2021年及往後，旅客將更積極參與與大自然相關的旅遊體驗。據了解，Booking.com上使用簡單休閒推薦選項數量有所增加，當中包括行山（94%）、清新空氣（50%）、大自然（44%）和放鬆之旅（33%）。有過半（61%）旅客，更會尋找較郊外、人煙罕至的路徑，探索戶外。

是次調查有44%人，偏好住在度假屋或公寓而非酒店，與去年78%旅客喜歡下榻酒店不同。同時，有近5分之2（38%）人，將選擇在住宿內用餐，而非到餐廳用餐。故該平台稱，往後所有度假住所提供設備齊全的廚房極為關鍵。

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旅客要求提高 企業宜提供更獨特行程

68%旅客樂意支持重振旅遊業，並更有73%希望日後的訂單，有助世界各地社區重建。然而，旅客期待旅遊業能提供更多回饋。故Booking.com建議，業界想出新構思，為未來的旅客提供更深刻、更彈性與透明度，以及更貼心的體驗，量身打造出新的路線和建議，以應對旅客將在2021年及往後更審慎檢視旅程。

責任編輯：馬意文