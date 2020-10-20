手機平板都有份　Adobe發布 iPad 版Illustrator＋iPhone 版 Fresco

▲ Adobe MAX 2020 創新大會推出多項 Creative Cloud 應用程式和服務的更新，其中包括發布 iPad 版 Adobe Illustrator 及 iPhone 版 Adobe Fresco，為創意行業提供跨平台支援。（Adobe官方圖片）

新冠肺炎疫情肆虐全球，改變了民眾的工作及學習模式，Adobe MAX 2020 創新大會上最新宣布推出多項 Creative Cloud 應用程式和服務的更新，並發布 iPad 版 Adobe Illustrator 和 iPhone 版 Adobe Fresco，為創意行業提供支援。

官方表示， iPad 版 Illustrator預計本月22日正式發佈；iPhone 版 Fresco則預計23日正式發佈。其中 iPad 版 Illustrator將包括核心的設計工具，可以使用超過18,000 款字體、OpenType Color 及 Variable Fonts 等新功能，以及加載已獲授權使用的字體。

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iPhone 版 Fresco 2.0 將與 iPad 版及 Windows 觸控裝置版具備相同的功能，並且因為所有 Fresco 專案在雲端文件的支援下，可以進行跨平台操作。

▲ iPhone 版 Adobe Fresco 上，支援文字編輯功能，用戶可透過滑桿調整字體大小、行距及字間距，還有數千款 Adobe Fonts 字體可供選擇。（Adobe官方圖片）

iPhone 版 Fresco 2.0 當中包括文字編輯功能；可以用作柔化筆觸、混合邊緣以及模糊任何像素或 Photoshop 筆刷線條的塗抹筆刷 (Smudge Brush) 功能； 以及新增了「手寫筆回應壓力動態」的控制功能。

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責任編輯：張寶燕

