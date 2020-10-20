Adobe Photoshop智能人像Filter助變臉！桌面、iPad 版多項更新登場　

▲ Adobe在Adobe MAX 2020 創新大會宣布推出多項 Creative Cloud 應用程式和服務的更新，在Photoshop桌面版推新濾鏡工作區、在iPad 版推出串流直播功能，及允許編輯影像尺寸等。

疫下講求創新求變，創新技能成為職場、新世代在校園學習中的發展關鍵，專門支援創意社群如設計師、攝影師等推出不同設計軟件的Adobe，最新在Adobe MAX 2020 創新大會宣布推出多項 Creative Cloud 應用程式和服務的更新。其中在Photoshop桌面版推新濾鏡工作區、在iPad 版推出串流直播功能，及允許編輯影像尺寸等。

桌面版的新濾鏡工作區「神經網絡濾鏡」 （Neural Filters） 及天空替換功能；iPad 版則允許編輯影像尺寸，可更改影像尺寸、解像度及 PSD 取樣來配合用戶的輸出需求，以及提供作品收藏館 （Gallery） 和串流直播 的選項，方便 Behance 的用戶實時觀看創作並與創意人士互動。官方預計將於10月21日正式發佈。

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神經網絡濾鏡中包含首兩款濾鏡：平滑皮膚 （Skin Smoothing） 和風格轉換 （Style Transfer），以及六款測試版濾鏡，並有反饋工具。據官方展示，在智能人像 （Smart Portrait） 濾鏡下，AI會分析圖像的內容，使用戶能夠更改圖像中的面部特徵，包括微笑的強度、變成憤怒的樣子、變老或變年輕、改變頭髮的厚度等。

天空替換功能 （Sky Replacement） 則由 Adobe Sensei 技術驅動的機器學習模型進來行遮罩及調和，可為需要修飾風景、建築物、婚禮及人像攝影的用戶節省大量時間，可以從 Adobe 資料庫選取新的天空或者添加自己的天空。

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此外，iPad 版則允許編輯影像尺寸，可更改影像尺寸、解像度及 PSD 取樣來配合用戶的輸出需求，以及提供作品收藏館 (Gallery) 和串流直播 的選項，方便 Behance 的用戶實時觀看創作並與創意人士互動。官方預計將於10月21日正式發佈。

責任編輯：張寶燕