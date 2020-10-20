【新股IPO】滴滴出行擬轉來香港上市 估值逾600億美元

滴滴出行早前曾傳出擬到美國上市，惟有消息指，礙住中美關係緊張，公司已重新考慮赴美上市計劃，且有意轉移陣地，計劃於明年上半年來港上市，目標集資數十億美元，預期上市時估值會超過600億美元。

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知情人士透露，滴滴出行過去希望在美國上市，主要是考慮到美國掛牌的知名度，以及 Uber 和 LYFT 等可比較的同業也在美國上市，加上美國資本市場胃納量大，因此在美國上市是滴滴出行一直以來的上市目標。惟但如今有意轉移到香港上市，是因為中美關係惡化，令TikTok母公司字節跳動等科技公司成為攻擊目標。

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另一方面，滴滴出行正考慮在IPO之前進行新一輪融資，以提升其估值；在私募二級市場，其部份股票交易價格遠低於2017年達到的560億美元估值。其實早在今年7月，已有市場消息傳出，滴滴出行正與投行洽談，計劃最快年內啟動上市，目標估值達800億美元。

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記者：張以正