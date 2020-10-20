【港航無薪假】香港航空推第三輪無薪假　發言人：每月最多4天、大部分員工同意（第二版）

▲ 香港航空向後勸人員推出新一輪自願無薪假計劃

香港航空（Hong Kong Airlines）員工的命運與國泰航空 （00293） 截然不同。國泰裁員消息滿天飛，香港航空繼早前安排機師、機艙服務員等空勸人員推出無薪假計劃後，最新公布擬向後勤人員推自願無薪假計劃。香港航空發言人向本報證實，已呼籲香港的後勤員工繼續參予新一輪的無薪假計劃，但減薪幅度將會降低，所有香港航空員工在今年11月至明年3月期間的薪金將會按其職級調低5%至15%，每月放最多四天無薪假，「致力保障大部分員工工作將維持不變」。

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香港航空發言人強調，大部份的機師及機艙服務員同意參加最近為他們推出的無薪假期計劃。

香港航空發言人續稱，各地實施旅遊限制繼續重創港航的業務，導致營運縮減至每週數班客運服務以及臨時性貨運包機，但向政府申請所得的資助僅能為我們業務帶來一些援解。「香港航空會密切監察市況，相應地調整公司的業務運作，並致力在情況有改善時，縮短此無薪假計劃。」

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香港航空在內部信表示，第二輪保就業申請已經獲批，若有更多同事參與無薪假，可以減輕公司未來支薪壓力，稱當旅遊需求復甦，公司會快速增加航班，現時人手過剩僅短期問題。

香港航空今年2月已經裁走部分員工，早前先後向機師、機艙服務員推出無薪假計劃，機長在期間每月的固定收入和津貼將減少60%，而空中服務員在計劃內的4個月，分別執勤兩個月及休班兩個月，而基本收入和固定津貼將減少30%。

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編輯：麥德銘、陳韻妍