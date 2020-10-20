  • 26°C
香港時間 : 20201020日 (二) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【低價沽貨】業主趕移民翹翠峰810萬沽 低市價近6% 呎價唔使1萬蚊

股樓投資 19:29 2020/10/20

分享：

市場焦點全集中於新盤市場，準買家也積極於鐵路沿線尋盤，位處二綫地區的屋苑，業主為求放盤，減幅難免要進一步提高。日前一名元朗翹翠峰業主因趕移民而減價40萬元的成交，呎價低於1萬元。

【加快入市】新盤帶旺樓市 租客也變身業主 東九龍租客1天內拍板購映灣園3房，了解按【下一頁

利嘉閣地產高級聯席董事陳庭豐表示，該行新近促成元朗翹翠峰1座低層B室的二手成交，單位實用面積約822方呎，三房套連工人套間隔，望學校景及山景。單位原叫價850萬元，經議價後減價40萬元或約4.7%，最終以810萬元成功沽出，折合實用面積呎價約9,854元。

陳庭豐補充，翹翠峰樓齡只有約10年，大部份單位成交價要860萬元以上，由於上述單位原業主將會移民故減價讓出，是少數實用面積呎價不需1萬元的成交，也較市價低6%左右。據悉，原業主於2014年10月，以約548萬元購入上述單位，持貨6年，現轉手帳面獲利約262萬元，物業升值約48%。

【加快入市】柏傲莊撻著樓市 減價盤買少見少 嘉湖3房減至540萬 買家即「飛的」洽購，了解按【下一頁

 

陳庭豐指，翹翠峰本月累錄兩宗二手成交個案，屋苑現時有約23個單位放售，入場價由850萬元起。由新世界發展（00017）的元朗翹翠峰，位處元朗市中心的西南面，屋苑至市中心要「駁車」。由屋苑前往港鐵朗屏站，步程約15分鐘；步行至元朗市中心元朗千色匯一帶，也要步行10餘分鐘，地點相對較「隔涉」。

不過屋苑屬傳統中密度住宅區，具備自成一隅的住宅小區。翹翠峰也提供會所，設施包括室外泳池、數碼電影館、宴會廳、卡拉OK影視室、多用途室內球場、燒烤及野餐樂園等。

【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市，了解按【下一頁

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

翹翠峰 放盤 移民 元朗

上一篇文章

【收息股】上季盈利由跌轉升 6厘息中移動現價入得過

下一篇文章

【阿里巴巴9988】天貓「雙11」明天起預售 阿里股價曾破300元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【投機當投資】美基金經理：只怪年輕又蠢的散戶　美股估值是「惡夢」
【投機當投資】美基金經理：只怪年輕又蠢的散戶　美股估值是「惡夢」
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？