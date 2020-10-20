【低價沽貨】業主趕移民翹翠峰810萬沽 低市價近6% 呎價唔使1萬蚊

市場焦點全集中於新盤市場，準買家也積極於鐵路沿線尋盤，位處二綫地區的屋苑，業主為求放盤，減幅難免要進一步提高。日前一名元朗翹翠峰業主因趕移民而減價40萬元的成交，呎價低於1萬元。

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利嘉閣地產高級聯席董事陳庭豐表示，該行新近促成元朗翹翠峰1座低層B室的二手成交，單位實用面積約822方呎，三房套連工人套間隔，望學校景及山景。單位原叫價850萬元，經議價後減價40萬元或約4.7%，最終以810萬元成功沽出，折合實用面積呎價約9,854元。

陳庭豐補充，翹翠峰樓齡只有約10年，大部份單位成交價要860萬元以上，由於上述單位原業主將會移民故減價讓出，是少數實用面積呎價不需1萬元的成交，也較市價低6%左右。據悉，原業主於2014年10月，以約548萬元購入上述單位，持貨6年，現轉手帳面獲利約262萬元，物業升值約48%。

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陳庭豐指，翹翠峰本月累錄兩宗二手成交個案，屋苑現時有約23個單位放售，入場價由850萬元起。由新世界發展（00017）的元朗翹翠峰，位處元朗市中心的西南面，屋苑至市中心要「駁車」。由屋苑前往港鐵朗屏站，步程約15分鐘；步行至元朗市中心元朗千色匯一帶，也要步行10餘分鐘，地點相對較「隔涉」。

不過屋苑屬傳統中密度住宅區，具備自成一隅的住宅小區。翹翠峰也提供會所，設施包括室外泳池、數碼電影館、宴會廳、卡拉OK影視室、多用途室內球場、燒烤及野餐樂園等。

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記者：陳詠妍