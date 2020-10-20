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【新股IPO】納泉能源1597首日掛牌 升3.5% 一手帳面賺70元

股樓投資 19:21 2020/10/20

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中國納泉能源科技（01597）首日掛牌表現僅一般，股價高開5%報2.1元，最高曾升至2.18元，收市報2.07元，較招股價2元升3.5%；全日成交4,247萬股，涉資8,640萬元；以每手1,000股計，一手帳面賺70元。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌，想知詳情請按：【下一頁】

該股是次上市共發售6,250萬股，錄得逾76倍超額認購，一手中籤率僅15%；以招股下限定價；所資所得主要用作維持和提升集團於變槳控制系統市場市場地位；擴大變槳控制系統、風力發電、運營及維護服務以及風能相關諮詢服務業務客戶群；進一步加強集團研發能力及悉數償還多倫風電場應付第三方貸款等。

螞蟻集團無懼風浪 傳下周上市聆訊  估值上調至2800億美元 ，想知詳情請按：【下一頁】

納泉是內地風電及變槳控制系統解決方案供應商。根據弗若斯特沙利文報告，按2018年銷量及銷售額計算，納泉能源於內地變槳控制系統市場分別排名第三及第四，市場份額分別為10.5%及7.5%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

IPO 香港股票 納泉能源科技（01597）

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