【櫻淘魔法棒@iM網欄】秋意漸濃，暖笠笠百搭披肩

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【周大調富格曲@iM網欄】意大利腿王 Culatello di Zibello
產品介紹：
近日開始降溫秋意漸濃，不知不覺已是十月下旬，又到換季的日子。由於時冷時熱，今期想介紹一些價廉物美，性價比高的百搭披肩，可以有多款配搭做型，既是披肩，又斗篷，當然更是一條簡單的頸巾。
三種顏色 (黑，米，灰) ，配以紐扣波紋圖案，只是人民幣39.9元。
用家評價：
很滿意，如圖描述，很百搭，面料很好，做工好。
沒有味道，非常軟，很好哦，值得購買。
和圖片一致，沒有色差，很柔軟。
這款時尚百搭針織紐扣大披肩，有七種顏色 (摩卡，米白，秋香綠，氣質灰，奶咖，焦糖和百搭黑) ，淨色容易搭配Ｔ恤，衛衣，西裝，簡單又時尚，呎吋是142cm*60cm，只是人民幣45元。
用家評價：
質量很好，拿在手裡很有份量，顏色百搭，有彈性，外披的一把好手，上身效果很好，很保暖。
不錯，跟圖片一樣，柔軟舒適百搭，強烈推荐購買！
相信好多人同我一樣，都曾經買過這件雙面蝙蝠袖披肩。記得早幾年剛推出市場時，風麾一時非常熱賣，由幾百元至千多元一件。熱潮雖然已過，但我仍然覺這件外套非常好穿，修身顯瘦版型，優質面料，平整細膩，容易配搭，價錢只是人民幣78元，有多色選擇(紅，黑，湖水藍，灰色，黑紅)。
由於我個人很喜歡冬天去旅遊，外套不必帶得多，要影相襯衫，冷帽和圍巾就是最佳選擇，貪其體積細，夠輕身，冬天保暖非常重要。近年長青款我會選千格鳥，黑白格仔配搭深淺色都好看，是冬天必備，呎吋200*80cm，仿羊絨質料，現在只要人民幣25元就有一條。
用家評價：
這寶貝顏色鮮明，搭配衣著出眾。
性價比高，平靚正! 可以過一個溫暖的冬天！
作者＿淘寶小天后簡介：
擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。
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撰文 : 淘寶小天后
欄名 : 櫻淘魔法棒