【櫻淘魔法棒@iM網欄】秋意漸濃，暖笠笠百搭披肩



產品介紹：

近日開始降溫秋意漸濃，不知不覺已是十月下旬，又到換季的日子。由於時冷時熱，今期想介紹一些價廉物美，性價比高的百搭披肩，可以有多款配搭做型，既是披肩，又斗篷，當然更是一條簡單的頸巾。



三種顏色 (黑，米，灰) ，配以紐扣波紋圖案，只是人民幣39.9元。

用家評價：

 很滿意，如圖描述，很百搭，面料很好，做工好。

 沒有味道，非常軟，很好哦，值得購買。

 和圖片一致，沒有色差，很柔軟。





這款時尚百搭針織紐扣大披肩，有七種顏色 (摩卡，米白，秋香綠，氣質灰，奶咖，焦糖和百搭黑) ，淨色容易搭配Ｔ恤，衛衣，西裝，簡單又時尚，呎吋是142cm*60cm，只是人民幣45元。

用家評價：

 質量很好，拿在手裡很有份量，顏色百搭，有彈性，外披的一把好手，上身效果很好，很保暖。

 不錯，跟圖片一樣，柔軟舒適百搭，強烈推荐購買！





相信好多人同我一樣，都曾經買過這件雙面蝙蝠袖披肩。記得早幾年剛推出市場時，風麾一時非常熱賣，由幾百元至千多元一件。熱潮雖然已過，但我仍然覺這件外套非常好穿，修身顯瘦版型，優質面料，平整細膩，容易配搭，價錢只是人民幣78元，有多色選擇(紅，黑，湖水藍，灰色，黑紅)。



由於我個人很喜歡冬天去旅遊，外套不必帶得多，要影相襯衫，冷帽和圍巾就是最佳選擇，貪其體積細，夠輕身，冬天保暖非常重要。近年長青款我會選千格鳥，黑白格仔配搭深淺色都好看，是冬天必備，呎吋200*80cm，仿羊絨質料，現在只要人民幣25元就有一條。

用家評價：

 這寶貝顏色鮮明，搭配衣著出眾。

 性價比高，平靚正! 可以過一個溫暖的冬天！

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