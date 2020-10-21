【港元定期存款】中小行1年港元定存息減至0.8厘 銀行「水浸」現減息潮？

▲ 富邦連續兩天全面下調短中長息，無懼拆息轉升。

一個月港元拆息兩連升，昨天（10月20日）衝高至0.42厘。不過，兩間大小銀行卻照減港元定期存款息率，當中更有一間中小業界仍無懼拆息轉升，連續兩天全面削低短中長息。兩連減是富邦，剛下調3個月至一年期港元定存息率0.1厘，現時旗下半年及一年存息皆報0.8厘；最高息是4個月期港元定存息，險守一厘關。同日東亞 （00023） 略減138天（4.6個月）港元定存年息0.01厘，新息率至0.7厘。專家相信同業暫毋須逆市吸存，畢竟熱錢湧港停不了，市面呈水浸，況且本港失業率高企，港銀怯於濫借令壞帳驟增，遂令高息吸存，貸款亦乏好出路。

息率調整後，中長期港元定存高息榜，可按下圖觀看

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經最新一輪調整浪，目前半年及一年期的高息榜又再執位，因富邦昨天再調低這兩個存期0.1厘，新息率僅得0.8厘，所以跌出6個月期的三甲列。而此存期的「高息王」，仍以虛擬銀行天星及大眾財務的1.1厘居首。

同樣一年期，富邦兩連削累降0.15厘至僅得0.8厘，由亞軍變第3位。長息之冠仍以集友的1.02厘乏挑戰。

銀行體系結餘增 港銀拒高息搶存

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，受史上集資王螞蟻集團傳最快於下周二（10月27日）招股，以及通脹掛鈎債券（iBond 2020）又於本周五（23日）開賣，憧憬抽資效應下，刺激一個月拆息扯升至逼近0.43厘；跟美息的差距又再拉闊至逾0.3厘，套息交易頓變有水位，且料與樓按掛鈎的拆息將上升至約0.5厘才見頂，吸引利差盤重臨。

王良享補充，熱錢續湧港，金管局一日內兩度注資145億元，令本周四（22日）的總結餘驟增至3,623.92億元，創逾4年半高位，相信快將直逼3,800億元新關。然而，奈何本港失業率再創16年高水平，在經濟尚待復甦下，相信銀行皆轉趨審慎，不會盲目鬥高息搶存，以免貸款乏出路。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪