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【限聚令放寬】婚禮活動放寬至50人　驅使更多新人落實籌辦婚禮？

商業 19:21 2020/10/20

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SiuMingPhoto負責人馮先生認為，許多新人仍然對落實籌辦婚禮舉期不定，放寬可驅使更多新人下定決心舉辦婚禮。

除了放寬本地團外，港府同時將婚禮的人數限制由20增加至50人，但不可供應飲食。有一站式婚攝服務公司認為，放寬後可帶動婚禮場地租借及服務。

提供場地租借、攝影等服務的SiuMingPhoto負責人馮先生認為，此舉對業界無疑是好消息。他解釋，由於早前疫情反覆加上限制20人，許多新人仍然對落實籌辦婚禮舉期不定；再者，對新人而言證婚步驟最為重要，至於婚禮晚宴可選擇明年後補，故是次放寬婚禮人數限制，已可驅使更多新人下定決心舉辦婚禮。

馮透露，近月查詢人數已漸回升，料放寬後的預訂更有望爆滿，又指，將會加強廣告宣傳，在社交媒體增加曝光率，並推出更多優惠吸客。

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仍不可飲食　無助帶動婚宴生意
婚禮活動人數獲放寬，但仍不可飲食，有酒樓認為，對於恢復生意的幫助不大。在旺角區經營倫敦大酒樓的蘇太表示，由於是次只放寬「婚禮」，並非放寬「婚宴」，故餐飲業不會受惠。

ClubONE 發言人也表示，婚禮增至50人，只對午間證婚安排提供有限度的彈性，因新人結婚最期待與親友一同享用喜宴，是次放寬相信只有絕少數新人受惠；又指，政府堅持婚宴及食肆維持4人限聚，無視中式食肆大圓枱的座位傳統，做法難以說服業界。事實上，12人一枱並安排3塊隔板，同樣做到分隔目的，希望政府可逐漸放寬限聚令。

記者：蘇穎琪

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