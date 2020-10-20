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Verizon發佈私有5G網絡　採用Nokia私有無線網絡

科技 18:59 2020/10/20

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Verizon現時除了位於英國倫敦的5G實驗室外，最近亦在南韓啟用5G漫遊服務。（法新社資料圖片）

Verizon宣佈，其國際私有5G平台全球啟用，可供位於歐洲及亞太區的全球企業使用。透過與Nokia的夥伴合作，Verizon Business私有5G平台可供企業部署私有、專用的工業級內部5G網絡。Verizon Business行政總裁Tami Erwin認為，私有5G網絡將成為革命性的技術，引領全球企業在新時代的創新。

NASA夥Nokia　於月球建置4G LTE網路系統

Verizon指出，除超低延時及高速外，私有5G網絡更可讓企業部署客製化的現場流動網絡，無需透過公共網絡傳送數據，特別適合具備製造、分發及物流設施的企業。同時，私有5G網絡是一個企業可自行控制的網絡，網絡內的所有部份如微型塔式機箱(micro towers) 和小型基地台 (Small cell) 均座落於單一設施，並與企業的區域網路 (Local area network)及應用程式連接。
 
Verizon的私有5G網絡採用Nokia的數碼自動化雲端 (Digital Automation Cloud)私有無線網絡解決方案，透過網絡界面(web-based interface)自動化應用程式部署。
 
Verizon現時除了位於英國倫敦的5G實驗室外，最近亦在南韓啟用5G漫遊服務。Verizon預料，今次私有5G網絡的啟用，可令旗下網絡媒體公司Verizon Media的大規模地為企業客戶的全球觀眾提供新一代內容創作、製作及發放科技。

責任編輯：楊匡然

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