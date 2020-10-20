【瞬間熊轉牛】炒友勁轉倉2560億元　納指期貨好倉規模金融海嘯以來最勁

▲ 美國大選舉行前夕，三大指數方向未算明朗

美股近來極反覆，不論美股三大指數中，道指、標指，還是納指均未見明確方向。不過，彭博綜合商品期貨交易委員會（CFTC）發現，主要追蹤美國科技股表現的納指期貨整體倉位，已悄然極速由大規模淨淡倉變大規模淨好倉，令現時淨好倉創下2007年以來最大規模。美股此現象側面反映對沖基金等聰明錢或正偷步押注美股表現轉好，並特別看好科技股。

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彭博綜合CFTC數據，炒友於9月創下金融海嘯以來納指迷你期貨的最大規模淨淡倉後，最近兩個星期急速轉身，截至上周二（13日），納指迷你期貨淨好倉規模更重返2007年以來最高水平，為歷來第二高。考慮到此等規模非一般散戶所能建立，故此數據不排除乃多家對沖基金等機構投資者率先表態看好美股表現。

按上述彭博列出的資料，納指迷你期貨現時淨好倉張數接近10萬張，而9月美國股市弱勢時，淨淡倉張數則超過5萬張，兩者差距接近15萬張。以納指約11000點水平粗略計算，淨淡倉轉淨好倉在短短時間內，轉身規模高達330億美元（約2560億港元）。

事實上，美股近兩周表現好轉之際，1997年美國交易大賽（US Investing Championship）冠軍、傳奇級交易員Mark Minervini已在自身Twitter上發文，指「證據顯示」牛市仍然持續。

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編輯：莫亦熙