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【美國大選】票站職員被炒 阻止穿「黑人性命攸關」T恤選民投票

環球政治 18:47 2020/10/20

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美國田納西州有選民穿寫上「BLM」字樣T恤到票站投票受阻，選舉委員會其後解僱涉事的票站職員。

美國總統大選11月3日舉行，美國已有近3000萬人提前投票。美國今年爆發多次「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威，有11張選舉人票的田納西州，有選民穿寫上「BLM」字樣T恤到票站投票受阻，選舉委員會其後解僱涉事的票站職員。

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根據田納西州法律，該州禁止選民穿著有候選人或政黨名字或標誌的服裝，但未有限制選民穿著寫有「BLM」字樣的服裝。

田納西州謝爾比縣（Shelby）選舉委員會發言人湯普森（Suzanne Thompson）表示，該縣設於孟菲斯市（Memphis）其中一個社區中心的票站，有職員阻止部分穿著有「BLM」字樣T恤的選民投票。

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湯普森表示，涉事職員認為反警察暴力的言論與民主黨有關，因而阻止穿著有「BLM」字樣T恤的選民投票。她形容上述行為很惡劣（pretty bad），強調不應將這班選民拒於門外。

選舉委員會表示，上周已經將涉事的職員解僱，但仍未能確認有多少選民，因為此事而遭該名職員阻止投票。

責任編輯：鄭錦玲

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