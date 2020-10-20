【病毒變種?】挪威發現超級新冠病毒 無緊密接觸亦受感染

歐洲多國的新冠疫情反彈，多國政府進一步收緊防疫措施。但更令人擔心的是，近日挪威中部城巿Trondheim的醫院發現，從當地8名居民身上，發現變種的新冠病毒，據當地報紙報導，初步檢視這新種冠狀病毒，屬新品種，從來沒有在挪威出現過。現時該城已有超過1000人正進行隔離。

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這種新冠狀病毒是否從現時流行的新冠肺炎演變而來，尚待驗證。但令人擔憂的是，這種新冠病毒可怕之處，其他人不用跟患者有緊密接觸也會被感染。而在10月初，有科學家就已經發現新冠肺炎病毒出現變種，令它更容易進入人體，並且能透過變種避開抗體，這種變種特質並不見於流感或愛滋病毒。

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責任編輯：鄭靜珊