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【租樓理財】「90後」夫婦唔怕講價　終低市價5%成租匯璽II

股樓投資 18:56 2020/10/20

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雖然樓市氣氛好轉，惟暑假租賃旺季已過，住宅租金開始受壓。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，上月私人住宅實用面積平均租金為34元，按月跌1.2%，並確認暑期租賃旺市完成。假如租客願意講價，或能以低市價租得市區靚盤。

【租樓理財】租客講價了得　85折租瓏璽高層單位【下一頁

香港置業文華說，匯璽II 3B座高層D室，實用面積436平方呎，兩房間隔，月租本來叫價23,500元，終減價1,500元，以22,000元租出，實用呎租50.5元，低市價約半成。據了解，新租客為「90後」夫婦，心儀單位位於高層，享開揚景觀，故睇樓一次，即拍板承租。資料顯示，業主於2017年12月，以約952.1萬元購入上述單位，換言之，現享約3.2厘的租金回報。

【置業指南】做個精明租客　4大秘技租平樓【下一頁】 

值得留意的是，近期屢有市區靚盤業主減租吸客。香港置業胡耀才說，瓏璽3座高層C室，實用面積898平方呎，三房間隔，早前減租6,000元，以34,000元租出，減幅約15%，實用呎租37.9元。翻查成交紀錄，同座低層C室，實用面積898平方呎，上月以35,000元租出，換言之，租金比上述同座高層C室貴。

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撰文 : 黃卓賢

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