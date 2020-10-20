今年「雙11」比以往多3日 歷界最多海外商戶參與

阿里巴巴（9988）宣布，今年「雙11」比以往往多3日，除了正日11月11日之外，還新增了11月1至3日。届時將會有超過200萬新產品進行首發，規模大得多。

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有關方面指今年「雙11」是歷界最多海外商戶參與的一次，天貓國際將帶來超過2,600個海外新品牌首次亮相，此外阿里巴巴的跨境電商平台考拉也將帶來自89個國家及地區的商品，首度參與「雙11」。

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另外螞蟻集團旗下支付寶也會參與今年雙11，首次以數碼生活平台身份參與。令線下的商家可藉支付寶名義參與「雙11」，同時通過支付寶觸更多消費者。

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責任編輯:翁嘉陽