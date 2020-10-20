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【ET講股通】孫運喜︰ 黑色星期一魔咒 （立即觀看）

即市財經 18:45 2020/10/20

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今日港股走勢反覆，恒生指數全日升27點，報24569點，大市成交993億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，今日港股升市，主要是因為受到科技股帶動，特別是阿里巴巴 （09988） 升0.7%；內銀股則有回吐，建行 （00939） 跌1.1%。

恒指見「十字星」 好淡雙方拉鋸

港股技術走勢方面，恒指今日波幅不算大，見「十字星」，即待變訊號，好淡雙方拉鋸。這可能與美股利淡、港股偏好的因素有關。

美股昨晚出現「黑色星期一魔咒」，納指跌1.65%。

回顧33年前的10月19日同樣是星期一，美股當年出現股災，而昨晚為10月19日，美股同樣大跌，令股民心驚，當年道指的走勢圖和近期道指的走勢圖亦甚相似。

納指需留意11300點

近日亦有不少大孖沙和策略師紛紛唱淡美股。納指需留意11300點的前浪頂支持，以及50天綫的支持。在美股「黑色星期一魔咒」，恒指今日有點壓力。

不過，美股亦有好消息，就是大選趨明朗化，拜登民調領先，加上今屆提前投票人數大增，料多投拜登，而從選舉人票來看，亦是拜登勝算高。

螞蟻招股消息提振市場

港股消息亦偏好，螞蟻招股消息提振市場，資金持續流入，港滙偏強，人民幣亦升至年半高，利好中港股市。

恒指在24800至25000點見阻力

綜合來說，恒指在24800至25000點見阻力，或者要再等一會，而支持位則在24100點水平，亦是20天綫（24000點）所在。 恒指短期料在這些位置上落。

【「ET講股通」問股環節，包括：建行、平保、阿里巴巴、京東：立即觀看

欄名 : ET講股通

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