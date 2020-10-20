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【失業率】本港最新失業率升至6.4%　近26萬人失業創近16年新高

環球政經 18:55 2020/10/20

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本港最新七月至九月份的失業率上升0.3個百分點至6.4%，創近16年來新高，失業人數增至近26萬人，就業不足率則保持不變，維持於3.8%的水平。

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總就業人數由六月至八月的約364萬人，下跌至七月至九月的約362萬人，下跌約1.2萬人。兩期的就業不足人數則相若。

最新數字顯示，大多數主要經濟行業的失業率均上升，其中零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。零售、住宿及膳食服務業合計的失業率急升0.8個百分點至11.7%，是2003年沙士以來的高位，就業不足率上升0.4個百分點至6.3%。建造業的失業率和就業不足率亦仍然高企，分別為10.9%和8.3%。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於整體經濟狀況依然疲弱，加上全球疫情仍在變化，勞工市場在短期內仍將面對壓力，政府會繼續密切留意相關情況。

 

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責任編輯：楊子瑩

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