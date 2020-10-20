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瑞典禁華為或中興參與5G建設　2025年前須移除核心功能裝置

環球政經 19:25 2020/10/20

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瑞典監管當局周二（20日）宣布，禁止使用華為及中興的產品參與下月5G頻譜拍賣。

據《路透社》報道，瑞典郵電局（PTS）表示，這次決定是根據瑞典軍方及國安局（SÄPO）而作出，當地安全部門指:「對瑞典來說，中國是其中一個很大的威脅」。PTS又要求，任何參與5G頻譜拍賣的電信商，須在2025年1月1日前，全面移除華為及中興現有的重要功能裝置。監管局指「重要功能裝置」為構建無線電接入網絡、傳輸及核心網絡，以及有關維護網絡和提供網絡服務。

【禁用華為】中美相爭三星得利 三星奪Verizon逾六百億美元5G合約:【下一頁

事實上，5G頻譜拍賣原定於2020年年初進行，但在去年時，PTS由於安全審查，而延遲至今年11月舉行。中國科企在歐美地區的5G建設都頻頻碰壁，美國更直指華為危害國家安全，而採取不同限制措施。在美國的壓力下，歐洲各國政府開始審視中國公司在建立網絡中的作用。另一方面，英國也在7月下令，要求在2027年前，須全面移除華為5G設備的相關裝置。

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責任編輯：黎淑雯

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