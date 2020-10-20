【外送平台】戶戶送投資千萬設九龍灣戶戶小廚　看好東九龍外賣商機

▲ 戶戶送香港區總經理羅家聰表示，疫情帶動外賣需求，投資超過一千萬元於九龍灣擴展戶戶小廚。（林宇翔攝）

疫情下外送平台繼續擴張，戶戶送於九龍灣開設戶戶小廚，為旗下首個於九龍專營外賣及自取業務的中央廚房，佔地逾3,000平方呎，將服務彩虹、啟德、九龍灣、觀塘及牛頭角5個地區。

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九龍灣戶戶小廚有7間餐廳進駐，包括芽莊、文記車仔麵、PizzaExpress、Cafe Siam、上海弄堂、Pololi和湯譜。為慶祝新店開幕，顧客於首兩星期（10月20日至11月2日）消費滿200元則可享75折優惠。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，近年東九龍已發展為商業及住宅樓宇林立的地方，該區的上班族和居民人數不斷上升，九龍灣和觀塘是其中兩個戶戶送外賣訂單增長最快的地區，今年首9個月按年增長率達2倍，故是次投資超過一千萬元於該區擴展戶戶小廚。

他又指，雖然現時整體外賣訂單量較高位時回落，但平均每周訂單量仍較第三波疫情爆發前多，可見外賣服務有需求，故未來會繼續積極拓展新店，目標於未來數季將戶戶小廚的廚房數目增加一倍至50個以上。

羅補充，自疫情爆發以來，餐廳均想需辦法削減營運成本及開支，而戶戶小廚設立專屬廚房，餐廳無須花費於長期租約、新技術、設備及物業保養，便能擴展業務至新地區並增加收入，因此，過去半年申請加入「戶戶小廚」的餐廳數目增加3倍。

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記者：朱悅瀅