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【C家教路@iM網欄】經濟復甦故事延續 股市受政治影響顯牛皮

名人薈萃 07:29 2020/10/22

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美國國會經濟刺激方案的不確定性令市場近期變得波動，美股正藉第三季業績期，銀行股表現並不理想，市場將放眼於陸續發表業績的科技股。同時，因為愈來愈接近總統大選日子，雙方的醜聞、假新聞將會陸續浮現，市場氣氛或會持觀望態度，交投變相更保守。十月是個動盪的月份，板塊輪動的狀況將出現得更頻密，尤其在這個市況，高風險的投資會更容易受波動性影響而被震走。

筆者等待已久的冠脈支架全國性帶量採購文件終於在周末出台，由於與過往藥物採購的做法稍有不同，市場隨即沽售有關醫療器材公司，採購量佔最多的微創醫療（00853） 當日大跌逾一成。沒有參與這次帶量採購的骨科器材行業同樣地被沽售，接近抹去本月從近期低位反彈的升幅，可見市場對醫療板塊的風險胃納正在收縮。

此外，國家統計局指汽車行業延續快速增長態勢，9月份汽車生產增速為16.4%，新能源汽車產量更大幅提升至逾五成，資金似乎正流入到此板塊。汽車經銷商相信亦因此業績回暖，永達汽車（03669）周一（19日）發佈的第三季業績更是超過市場預期，股價即日升逾一成。永達汽車第三季業績整體受惠於寶馬強勁的銷售反彈及新車循環，國內寶馬銷售更是連續兩個月同比增長逾四成，筆者估計汽車行業在第四季傳統旺季表現會更好。

整體來說，國家社會消費品零售總額季度增速年內首次轉正，可見國內經濟復甦的故事仍然存在。只是股市受著外圍因素所影響，最近一週的表現較牛皮，短期內或會持續，而且板塊輪動的變化會更快速。因此，在早前滿倉的情況下，筆者暫時稍微降低倉位並提高現金水平，期望不以過份進取的打法面對政治市。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金

經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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