東亞聯豐：下半年中港股市雙位數回報　新經濟股值得中長綫投資

▲ 東亞聯豐對中港股市樂觀，下半年有雙位數回報。

東亞聯豐股票投資部高級基金經理劉斌表示，受美國總統大選影響，市場有波動，但美聯儲仍將維持低息至2023年，市場流動性充裕，故預計下半年中港股市繼續向好，料有雙位數回報，有機會增長達20%。

他對中港股市感樂觀，上半年新經濟跑贏傳統股份，認為新經濟股依然吸引，盈利前景可觀，值得中長綫投資。惟需留意第四季出現板塊輪動，資金或流入落後板塊，如金融板塊。故投資者可以在第四季捕捉機遇入市，建議選擇有升值潛力的股票及基金。

劉斌說，投資者可留意「十四五規劃」的相關投資主題，包括內需、綠色經濟、工業升級、中概股回歸等。他解釋，在宏觀經濟的支持下，內地人均收入增加，以及疫情可控，中央將力推內需刺激經濟增長，重點關注互聯網、電商、醫療保健及消費板塊的股份。

他又指，內地提出2060年前實現「碳中和」的目標，環保政策相繼出台，將有力支持新能源、太陽能、電動汽車等板塊，十四五規劃力促工業向高新科技及高端製造業升級，帶動相關股份。

另外，劉斌表示，美國中概股回巢中港上市，是不錯的投資機會，今年第4季將有大型新經濟股到本港上市，推動整個新經濟股份板塊。

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